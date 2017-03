Cazadores de luz en la nieve

Qué duda cabe de la espectacularidad de las piruetas que Sierra Nevada está acogiendo estos días. Alturas, giros y aterrizajes imposibles que apenas unos contados temerarios con talento se atreven a ejecutar. Los testigos presenciales se deleitan a través de sus propias pupilas. El resto del globo, tras una pantalla por una retransmisión en directo o diferido. Existe otra manera única de ‘saborear’ cada salto: las instantáneas que captura un fotógrafo con su arma de combate.

Los mayores virtuosos de la imagen están en Granada cazando ‘riders’ en el aire como si fueran Pokémons. Cada maestro tiene su librillo y una vocación por contar. Javier Soriano es fotógrafo de AFP y se confiesa atraído por «las posibilidades para hacer fotos que ofrecen deportistas de tan alto nivel, con los que es es difícil no encontrar imágenes estéticamente bonitas».

Opina que el riesgo es intrínseco a estos deportes y que le interesa más contar la estética. Por su experiencia ya conoce los deportes del Mundial –«sé lo que quiero y busco»–pero en su procedimiento siempre intenta «ver la acción antes de empezar a ver las fotos». Señala la particularidad de estos eventos en su imprevisibilidad: «En otros deportes ya sabes exactamente qué va a pasar, pero en la mayoría de los que ocurren aquí no sabes lo que va a suceder, siempre vas a tener imágenes que no has podido hacer antes». Un poderoso estimulante.

El francés Laurent Salino, de Zoom, gusta de moverse entre emociones. Entre la «intuición» que emplea para ‘leer’ cada uno de los trucos, que desconoce, y la «actitud del deportista en la expresión de su rostro y sus instantes de concentración». Su ambición es captar al campeón: «Es la imagen, la del ganador en su truco decisivo, en las finales estás obligado a situarte en las llegadas y las fotografías no son tan bonitas como en los entrenamientos».

Entre algunos de sus objetivos está el de explicar cada disciplina a partir de sus imágenes

Julio Muñoz trabaja para la Agencia EFE en Sevilla y da buena muestra de su cansancio cuando menciona lo «exigente y agotador de estos deportes, no sólo para los protagonistas». Él valora ante todo la estética de sus imágenes. «Es muy importante, los deportistas deben resaltar sobre todas las cosas y con un fondo bonito que refleje el lugar en el que estás, hay que intentar contar la espectacularidad, el salto más acrobático o complicado», explica. Para ello es fundamental la ubicación del fotógrafo: «Hay que rodear el circuito bastantes veces, encontrar el punto óptimo para la foto no es fácil, es todo un reto y debemos evaluar la situación y factores como la luz, los escenarios, los encuadres y los personajes».

Granadinos

Como no podía ser de otra forma, muchos fotógrafos granadinos han aprovechado la circunstancia del Mundial para demostrar su talento. Fermín Rodríguez, fotógrafo oficial de IDEAL en esta cobertura, subraya la importancia de que el periódico «ofrezca una imagen fiel de lo que se está viviendo para que la gente conozca lo que rodea una cita así». Él intenta «transmitir más que contar», debido a la dificultad de las disciplinas. Su foto soñada, una que relacione directamente el evento con su ciudad para promocionarla.

Álex Cámara trabaja para Granada Hoy persiguiendo las fotografías «lo más vistosas posibles, en el momento justo y en el encuadre más llamativo, lejos del típico». Desconocedor de estos deportes, lo que le atrae e intenta que atraiga de sus imágenes es mostrar cómo «los tipos se juegan la vida, es un deporte pero es peligroso». Barriendo para casa, le encantaría capturar a Josito «ganando el Big Air con una gran pirueta, sería la foto del día y del mes».

El fondo tras el 'rider' juega un papel importante para ubicarlo en el espacio en las escenas más acrobáticas

Guillermo González, de Trickon, procura darles una identidad a los ‘riders’. «Que se les vea la cara para que sean reconocibles y aparezcan en un contexto, evitando que sólo sea el tipo volando». Entiende la composición y la calidad de una fotografía como factores que van de la mano: «Por muy buena cámara que tengas tienes que respetar la composición visual». Fija el nicho de su fotografía ideal en las pruebas nocturnas de halfpipe, «por estético y porque ofrece varias posibilidades con las luces».

Antonio L. Juárez hace fotografías para LOF y tiene una misión: capturar alemanes. «Mi agencia me ha pedido que me especialice en ellos porque las fotos van a Alemania». Valora la libertad que posee en su trabajo: «Confían en mí, intento tener algo más que el cielo de fondo y explicar a la gente de qué se trata este deporte, porque no todo el mundo lo conoce y las fotografías ayudan a comprenderlo». Él se procuró una formación antes de lanzarse a la aventura: «Vi muchas imágenes previas para saber lo que me iba a encontrar y cómo hacerlo. Al final todos nos imitamos a todos pero cada uno tiene su toque». Otros artistas de la nieve, pacientes tras la lente entre su talento y el del protagonista que ejecuta la maniobra.