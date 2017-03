Lucas Eguibar: "Hubiese firmado estas dos medallas, incluso hubiese pagado"

El español Lucas Eguibar, que junto a su compatriota Regino Hernández ganó este lunes la plata de boardercross de snowboard por equipos en los Mundiales de Sierra Nevada, su segundo trofeo de este metal, dijo a Efe en zona de meta que no sólo "hubiese firmado estas dos medallas", sino que "hubiese pagado" por ellas.

"La verdad es que estoy muy contento, aunque, por una parte, me da mucha rabia, porque estaba adelantando al primero y he cometido un error. Pero tengo 23 años, estoy aprendiendo mucho; y me queda por aprender", indicó a Efe el doble subcampeón mundial de Sierra Nevada.

"Estaba tocando el oro y se ha escapado por poco. Pero bueno, estoy contento", manifestó el donostiarra, campeón mundial júnior en 2013 (en Erzurum, Turquía) y ganador de la Copa del Mundo de la disciplina dos temporadas después, que el domingo ganó la plata individual en una prueba que ganó el francés Pierre Vaultier.

"Claro que hubiese firmado estas dos medallas antes de los Mundiales. Hubiese pagado, incluso", indicó 'Luki', que en la Copa del Mundo cuenta dos victorias y otros seis podios, el último de ellos esta temporada en Feldberg (Alemania), donde acabó segundo una prueba que se decidió por 'foto finish' a favor de Vaultier.

"Nos hemos encontrado muy cómodos. Regino ha hecho muy buenos 'carrerones', yo he salido el primero todo el rato; y lo que he intentado es mantener lo que ha hecho él", dijo Eguibar, que comentó que en la ronda final cambiaron la estrategia.

"Yo estaba muy cansado de la prueba de ayer, fue una carrera muy larga y acabamos muy cansados. Y cuando llegamos a la final le he dicho (a Regino) que si íbamos a ir todos en grupo iba a salir último, porque el que sale el último va un poco a rebufo de todos y hace menos esfuerzo"; explicó.

"En las otras rondas he salido el primero, he intentado marcharme y he hecho mucho más esfuerzo que los demás. Al final intenté hacer el menor esfuerzo posible, intenté arrear al final, pero no pudo ser oro. Dos platas están muy bien, sin embargo, estoy contento", indicó a Efe Lucas Eguibar.

"Ahora ya toca disfrutar un poco, aquí en Sierra Nevada, con toda la gente", añadió.