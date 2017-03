Un éxito que reivindica el deporte español

Para los deportes de invierno españoles la medalla de plata que logró ayer Lucas Eguíbar significa todo. Al menos es lo que explicó ayer el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus. Ya lo dijo durante la ceremonia de inauguración de estos Campeonatos del Mundo el pasado día 7: «España se entrena para ganar». Ayer Lucas Eguíbar hizo historia al conseguir para el deporte español su primera medalla en unos mundiales –segunda de la historia en snowboard para España tras la de plata de Queralt Castellet en halfpipe en el Campeonato del Mundo de 2015–. Supone un tremendo empujón para los deportes de invierno en este país y se notaba en la línea de meta de la final de snowboard cross.

Era difícil estar más feliz que Lucas Eguíbar en la entrega de medallas, pero Israel Planas casi lo supera. Es su entrenador y lleva años dándolo todo por este deporte. «Me tiemblan las piernas y nunca me había pasado», comentó el técnico con una mirada brillante en la que estaban a punto de brotar las primeras lágrimas. Las declaraciones las hizo justo después de fundirse en un interminable abrazo con el ‘rider’ vasco. Son momentos que resumen años de trabajo.

«Esto lo voy a guardar siempre en mi corazón porque me ha costado mucho llegar hasta aquí», afirmó el líder del equipo español. «Cuando compito voy a ganar pero sabía que era una medalla era muy importante para Sierra Nevada y para el país entero. La estación ha trabajado muchísimo y se merecían que alguien que la lograra», confesó el subcampeón del mundo español, que no descarta otro éxito el año que viene en los Juegos Olímpicos de Pyongyang. «Esto me ayuda muchísimo de cara al año que viene. Aunque no he hecho una temporada de la que esté muy orgulloso, quiero dejar a un lado temas anteriores y el año que viene iré a por todas», explicó.

Mucho antes de eso el donostiarra tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia. Será hoy, con motivo de la prueba de snowboard cross por equipos. «Con Regino tengo un buen compañero y podemos optar otra vez a la medalla», avanzó. Se refería al malagueño Regino Hernández, que si bien ayer no pudo estar en la final junto a su compañero, lleva años compitiendo al máximo nivel. Campeón del mundo junior en el año 2011, sabe lo que es subir al pódium de la Copa del Mundo y en diciembre pasado ganó una prueba por equipos junto a Lucas Eguíbar. Fue en la Copa del Mundo de Montafon (Austria). Junto a Laro Herrero, ellos son el resultado de muchos años de trabajo.

Y es que el snowboard no es una novedad en España. Mucho antes de que Eguíbar soñara con lograr una victoria en Copa del Mundo, corredores como Jordi Font ya compitieron al máximo nivel representando a España. Luego llegó el subcampeonato del mundo de Queralt Castellet en halfpipe y ahora se han incorporado jóvenes promesas como el granadino Josito Aragón. Esto sólo es el principio.