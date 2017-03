Vaultier: "No es que tenga un gran futuro, es que Lucas ya está aquí"

El francés Pierre Vaultier, flamante campeón del mundo de boardercross de snowboard declaró a Efe en la zona de meta de Sierra Nevada que el español Lucas Eguibar, que ganó la plata, "no es que tenga un gran futuro; es que ya está aquí".

Vaultier, nacido hace 29 años en Briançon, campeón olímpico de la disciplina en los Juegos de Sochi (Rusia) hace tres años y ganador de la última edición de la Copa del Mundo, se exhibió este domingo en la estación andaluza que corona el Pico Veleta. En la que se colgó al pecho el oro tras ganar todas las series en las que participó, incluida la final, en la que el vasco Eguibar fue segundo y el australiano Alex Pullin capturó bronce tras acabar tercero.

Sin embargo, negó que su victoria haya sido fácil. "No, no. Puede haber parecido fácil desde abajo, pero he tenido que estar permanentemente concentrado y tirando a tope en todo el momento. No ha sido fácil para nada", indicó el flamante campeón del mundo, que ensalzó la figura de Eguibar, seis años más joven que él.

"No es que tenga ante sí un brillante futuro", comentó Vaultier. "Él ya está aquí. Yo no me siento superior a él: unas veces estoy por delante, y otras no", añadió el francés, que este año logró una de sus victorias en Feldberg (Alemania), donde Eguibar fue segundo en una prueba que sólo se resolvió con la 'foto finish'.

"Está ya en lo más alto, así que si sigue por este camino ganará muchas medallas más", declaró a Efe Vaultier tras proclamarse campeón del mundo este domingo en Sierra Nevada.