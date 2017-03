Un neozelandés con sangre gaditana, favorito en slope style

España se quedó ayer sin representación en slope style. Se quedó fuera Josoto Aragón pero nos quedará Carlos García Knight. Es neozelandés pero sus seguidores, que son bastantes en la líena de meta, vienen de Cádiz. Y es que la mejor puntuación en la jornada de clasificación de snowboard slope style del pasado viernes lo marcó García Knight. Sus ‘tifosi’ superaban la docena en la meta del snowpark y, por supuesto, fueron los que más ruido hicieron. El neozelandés ha pasado a convertirse en el ídolo local.

Carlos habla castellano y, cómo no, inglés. Algo que no hacía su padre cuando dejó atrás Cádiz para buscar fortuna al otro lado del globo. No le hizo falta para conocer a una neozelandesa con la que tuvo un hijo que hoy luchará por ser Campeón del Mundo de Slope Style.

No entraba en las quinielas, pero logró la mejor puntuación en las rondas clasificatorias y dejó con un palmo de narices a al belga Seppe Smits y al británico Billy Morgan. Y allí estaban sus tíos y sus primos desgañitándose en la ronda de Carlos. Ni esperaba ser el primero ni que un ejambre de periodistas lo rodeasen al terminar su participación. Les explicó que empezó a practicar skateboard y bmx cuando era pequeño y que luego probó con la cama elástica.

«Cuando probé snowboarding fue lo que mejor que me pasó en la vida. Es lo que más me gusta», explicó el nuevo ídolo del lugar. Después de estos campeonatos se marcha un poco más español de lo que vino. «Ahora me siento más español, ya que mi familia está delante», bromeó Carlos. «Soy medio español y medio neozelandés. Pero quiero que la gente española me siga y que piensen que soy español», dijo rodeado de familiares de su ‘parte’ española. También dijo que viene todos los años a ver a su familia a española, pero que nunca había estado en Sierra Nevada, quizá no sea la última vez.