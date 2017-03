Aerials, seduciendo a la Luna

El mejor salto no es el que más se acerca al sol ni el que más desafíe a la gravedad. El mejor salto es también el que mejor abraza la nieve. El equilibrio entre salida, forma y recepción. La disciplina de Aerials, exclusiva para esquiadores, es una de las más disfrutables de este Mundial de Sierra Nevada por la espectacularidad de sus acrobacias. Los participantes compiten por impresionar a los cinco jueces que participan demostrando su valor pero también su cerebro. Volar alto y saber volver.

Si buscan las piruetas y trucos más difíciles y peligrosos de realizar, esta modalidad es la suya. Simples, dobles y triples mortales con los cuádruples prohibidos por razones evidentes. No siempre gana el ‘rider’ con el truco más difícil; sí el del salto más compensado entre lo imposible y lo razonable. La mayor aspiración: el triple mortal con tres dobles piruetas.

Las puntuaciones ponderan entre el 20% de colocación del saltador al abandonar la rampa inicial, el 50% de la forma en el aire y el 30% del aterrizaje. Este último se antoja como el factor clave, ya que una mala recepción destruye cualquier gran salto. De entre las notas de los cinco jueces se eliminan la más alta y la más baja, contando el resto. Cada ‘rider’ completa dos saltos diferentes, de cuyos trucos deben avisar previamente tengan estos giros o no (son habituales los triples mortales de hasta cinco giros). De no ejecutar lo anunciado, serán descalificados. Tampoco serán saltos válidos si lo primero en tocar la nieve no son los esquís.

Tienen lugar dos rondas de clasificación de las que se obtienen los doce mejores para luego pasar a tres finales. En la finalísima, seis competidores se baten. La plataforma de los jueces es la más considerable del Mundial para posibilitar que sus ojos estén a la altura a la que se completan los trucos.

El escenario de esta prueba en Sierra Nevada es la pista Neveros, en Loma de Dílar. Aumenta la espectacularidad que estas se produzcan de noche. Ubicada a 2.300 metros de altitud, la pista Neveros cuenta con una longitud inclinada de 118 metros y un desnivel de 50 metros. Dispone de tres rampas para simples, dobles y triples mortales. Los aterrizajes tienen lugar en pendientes de entre el 34 y el 39%. Los ‘riders’ alcanzan velocidades de aproximación a la rampa de 60 km/hora.