Treinta años de esquí artístico en la pista de la Visera

La atención mediática estaba ayer en los nuevos campeones del mundo, pero nada habría sido igual sin el trabajo de Alfredo Naranjo. Él ha sido el responsable de la construcción de la pista de baches en estos Campeonatos del Mundo pero en realidad es mucho más que eso. No hay conversación sobre esquí artístico en la que no salga su nombre. Lleva 32 años en Sierra Nevada vinculado a estos deportes que ayer llegaron a su máxima expresión en la estación.

–¿Son iguales todas las pistas de baches?

–Para nada, varían en función del tipo de nieve, de la inclinación... Aquí hemos tenido que esforzarnos mucho para estar a la altura de unos campeonatos del mundo. Hay que agradecer el tremenso esfuerzo que han hecho mis compañeros Iker, Quique Croz, Gustabo Wilhelmi y los corredores del CETDI Sierra Nevada.

–¿Cómo se realizó esta construcción para los mundiales?

–Primero se alinea la pista y las plataformas. Es muy importante que los baches estén bien alineados y que sean de unas dimensiones homogéneas.

–¿Cómo le influye al corredor la construcción de la pista?

–Entre otras cosas, la FIS nos exige que haya cambios de ritmo para que los corredores puedan demostrar su capacidad de adaptación. En nuestro caso hemos contado con nieve dura pero en otras ocasiones está mucho más blanda y los baches se van moviendo. Aquí es fundamental la capadidad de adaptación. Pero en general hay que pensar no puedes hacer una pista demasiado fácil. Unos Campeonatos del Mundo son como una final a partido único, no hay más oportunidades. Los corredores no pueden ser conservadores, tienen que demostrar que son los mejores en un recorrido a la altura de una cita así.

–Como entrenador usted ha presenciado todo tipo de competiciones y ha estado involucrado en la organización de muchos eventos. ¿Qué le queda por hacer después de 32 años en este deporte?

–Para mí esta es mi retirada. Estoy contento porque veo que hay relevo generacional. En estos campeonatos ha habido genete trabajando en la pista a la que he visto crecer y que ahora no sólo tienen experiencia y conocimientos sino que son resolutivos y tienen capacidad de decisión.

–¿Qué va a pasar con este deporte en Sierra Nevada una vez que terminen estos Campeonatos del Mundo?

–Es importante que siga habiendo competiciones para que la cantera siga viva, de otra manera es imposible. A la gente hay que darle ilusiones y esas son las carreras y los ídolos en quien fijarse. El futuro de los baches pasa por ahí.