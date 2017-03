Cadena de obstáculos

El slopestyle es uno de los deportes de invierno más accesibles. Consiste en el descenso de los competidores por una pista de más de 600 metros, 710 en el caso de la pista Sector 3 Snowpark Sulayr del Mundial de Sierra Nevada en Loma de Dílar. En su recorrido encontrarán obstáculos como saltos, barandillas y cajones. Los méritos, sin control de cronómetro, son adjudicados por los jueces en función de la amplitud, la originalidad y la calidad de los trucos.

Los trucos propios del slopestyle se clasifican en las categorías de giros, barandillas, grapados y mortales. Cada aspirante deberá demostrar su habilidad con cada técnica en sus saltos, siendo examinados por aspectos como la ejecución, variedad, dificultad, aterrizaje y uso de la pista y sus obstáculos.

Nació como disciplina de snowboard pero a los pocos años se adaptó al esquí. Es uno de los eventos más populares del calendario de los X Games de Invierno y se estrenó como olímpico en Souchi 2014. Entre las mujeres se batirán por el oro las esquiadoras Thompson (Canadá), Zimmermann (Alemania) y Ledeux (Frania) y el esquiador Henrik Harlaut (Suecia), mientras que en la modalidad de snowboard emergen la suiza Candrian, la canadiense Blouin, la británica Ormerod o la estadounidense Kim entre las mujeres y el británico Nicholls, el estadounidense Stassel o el belga Smits entre los hombres.

En snowboard, tras los entrenamientos del martes y el miércoles y las clasificaciones del jueves, será mañana el gran día de las finales. En esquí, los entrenamientos tendrán lugar el jueves 16 y el sábado 18 por la mañana mientras que las rondas clasificatorias serán el viernes 17 por la mañana y la final el domingo 19 por la mañana antes de la clausura. El escenario de Sierra Nevada presenta una cota de salida de 2.582 metros, una cota de llegada de 2.420 metros y un desnivel de 162 metros.

Josito mira al Big Air

El ‘rider’ granadino Josito Aragón no pudo acceder a las finales de slopestyle pero ya mira hacia el futuro. Al finalizar la prueba dedicó unos minutos a analizar su rendimiento y su experiencia. «No he arriegado mucho, he ido asegurando ronda. En los entrenamientos no he podido probar bien mi ronda y lo he hecho directamente en la competición. No ha salido como tenía previsto y me he caído en los dos saltos del mismo truco», explicó. Uno de los trucos ya lo tenía practicado, «pero he fallado», contó con naturalidad.

A sus 16 años la experiencia es toda una aventura. «Tenía algunos nervios pero he logrado salir tranquilo, he disfrutado muchísimo con mi familia y mis amigos en las gradas», relató divertido, no en vano juega en casa. «No sabía cómo iba a ser esto porque es la primera vez que corro en slopestyle pero la noticia de competir fue una alegría enorme. Ahora mirando al Big Air, que es mi fuerte, con ganas», concluyó.