Lucas Eguibar: "Me costó coger ritmo en la primera, pero hice bajadas rápidas"

El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard hace dos años y uno de los favoritos en la prueba de los Mundiales de Sierra Nevada 2017 del domingo declaró a Efe este jueves que le "costó coger el ritmo en la primera", pero que hizo "bajadas rápidas".

Eguibar, nacido en San Sebastián hace 23 años, oro mundial júnior en Erzurum 2013 (Turquía) y Diploma Olímpico un año después en los Juegos de Sochi (Rusia), logró esta campaña su octavo podio en la Copa del Mundo, al ser segundo en Feldberg (Alemania), en una prueba que sólo se resolvió con 'foto finish', a favor del francés Pierre Vaultier, campeón olímpico y último ganador de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el pasado domingo, 'Luki' renunció a competir en la prueba de esa competición que tuvo lugar en la estación española de La Molina -que ganó de nuevo Vaultier-, debido a unas fuertes molestias lumbares de laa que parece evolucionar.

El guipuzcoano evoluciona y este jueves se entrenó sin mayores problemas en el circuito de competición, en el que este viernes se disputará la calificación para la prueba del domingo.

"Estoy bien. En la primera bajada me costó coger ritmo y me caí un par de veces. Pero hice unas cuantas bajadas rápidas. Tengo aún un poco de dolor, pero me he sentido bien", dijo a Efe 'Luki' en la calurosa Sierra Nevada.

"El circuito está bien. En algunas zonas la nieve se ablanda. En unas zonas está dura y en otras, no tanto", añadió.