Los Reyes presidirán una gala de inauguración inspirada en la cultura urbana de Granada

La ceremonia de inauguración del Mundial de Snowboard y Freestyle Ski de Sierra Nevada 2017 intentará mostrar al mundo "el poderío humilde" de la cultura urbana de Granada. En palabras del director artístico de la Gala, Emilio Goyanes: "Tenemos calidad, cantidad y originalidad. Es como si el espíritu de la ciudad te diera esa inquietud. El objetivo es que toda la cultura bañe la ciudad, que se vea como un motor económico. Este es nuestro poderío, un poderío humilde".

Así lo ha explicado este lunes desde la Sala García Lorca del Palacio de Congresos, el mismo recinto que acogerá la ceremonia este martes, a partir de los 18.00 horas, con la presencia de los Reyes de España, que presidirán un acto que se divide en dos partes, según ha adelantado Goyanes. La primera englobará la sección protocolaria, con el desfile de los deportistas, el traspaso del testigo del mundial entre la sede anterior y la de 2017 y los discursos de los representantes institucionales. En este último apartado están previstas, entre otros discursos, las intervenciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus, y el representante de la Federación Internacional de Esquí, Eduardo Roldán, en nombre del presidente del organismo, que no podrá asistir a la cita. En principio, la Casa Real no ha confirmado si el rey Felipe VI intervendrá, aunque desde la organización no descartan que finalmente decida pronunciar unas palabras de bienvenida a todos los deportistas.

'Made in Granada'

"Soy un hombre de espectáculo pero la parte protocolaria me importa mucho. Quiero que quede con el empaque que se merece. Y también me importa el espectáculo de la otra parte. 'Made in Granada' (así se ha bautizado) es un regalo que hacemos los artistas de la ciudad a todos los deportistas del mundo", ha señalado Emilio Goyanes, que ha recordado que el snowboard y el freestyle Ski son "cultura urbana llevada a la nieve, es show, es riesgo, es frescura, y de alguna manera, la cultura urbana que se hace en Granada también es todo eso".

El flamenco estará presente en la Gala a través de las actuaciones de la cantante Marina Heredia y los bailadores Daniel Doña y Cristian Martín. El espectáculo contará también con Vaivén Circo, premio nacional de circo de 2016 que ha preparado una pieza especial para esta Gala. La magia del MagoMigue, el teatro conceptual de la compañía Lavi e Bel (que dirige el propio Goyanes), la danza urbana y el break dance, entre otros ingredientes, se desplegarán sobre un escenario en el que continuamente estará, a lo largo de todo el espectáculo, El Niño de las Pinturas, que realizará un grafiti en directo sobre un mural con el perfil del pico del Veleta.

Esta tarde es el ensayo general de una ceremonia de inauguración que contará con deportistas representantes de los 50 países que participan en el Mundial 2017, que durará aproximadamente dos horas y que retransmitirá en directo Canal Sur Tv.