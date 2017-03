Los primeros entrenamientos, claves para saber si competirá Queralt Castellet

Queralt Castellet, una de las más claras opciones de medalla de la delegación española en estos Mundiales, ha comparecido este lunes en rueda de prensa. Ha afirmado que "el objetivo es competir y hacerlo lo mejor posible para ganar un campeonato del mundo, y tengo que evaluar a partir del primer día de entrenamientos cómo responde mi cuerpo y decidiré si puedo competir o no. Mi intención es competir".

Castellet, subcampeona mundial de halfpipe en Kreischberg (Austria), ha aclarado que "el slope style no lo voy a hacer, la intención es participar en halfpipe y en big air" y ha relatado que "tuve una caída en el pipe haciendo algo básico pero tiene riesgo. El impacto afectó y me rompí una parte de la muñeca, no está rota pero sí internamente afectada. He estado trabajando mucho para hacer una rehabilitación rápida".

La catalana ha relatado con cautela que "todavía no me creo la evolución que he hecho, puedo moverme con suavidad pero el momento de impacto es dónde tengo que evaluar" y ha recordado que "no sabía qué me había roto, en el informe médico era difícil describir la gravedad de la lesión y no sabía qué podía hacer. Tuve que cancelar el US Open para enfocarme en Sierra Nevada".