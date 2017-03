Podio granadino en los Campeonatos de España

Los corredores del Centro Especializado de Tecnificaicón Deportiva de Sierra Nevada (CETDI) han logrado grandes resultados en los Campeonatos de España celebrados el pasado fin de semana en la estación catalana de Baqueira. En su primer año dentro de la categoría U18, Irene Álvarez ha logrado el objetivo marcado a principio de temporada, que no era otro que estar entre las primeras corredoras españolas de esquí alpino. A pesar de no ser el eslalon su especialidad, fue en esta modalidad en la que logró subir al cajón, bajo unas condiciones climatológicas muy complicadas. Y es que nevó durante todo el domingo en Baqueira, lo que dejó una pista muy blanda y con poca visibilidad. Por si fuese poco, no era una pista con especial desnivel, lo que obligaba a los corredores a dejar correr mucho los esquís, con una nieve blanda que no ayudaba. Condiciones que hacen mayor, si cabe, el resultado de la granadina. Tampoco le fue mal su compañera en el CETDI, Irene Álvarez, que fue tercera en la categoría U21. En chicos, Gonzalo Viou fue segundo también en U21. Ninguno de ellos puedo probarse en gigante porque tuvo que ser aplazado por las condiciones climatológicas. Será la semana que viene en la estación de Espot cuando tenga lugar esa prueba de los Campeonatos de España.

Etxezarreta, al Mundial

También del CETDI Sierra Nevada es Adur Etxezarreta, que no pudo estar con sus compañeros en los Campeonatos de España por haber sido seleccionado para competir en los Campeonatos del Mundo Júnior, que hoy comienzan en la estación sueca de Are.

Sus victorias en descenso en varias carreras FIS este invierno les han valido para estar seleccionados en este prestigioso evento deportivo. Tal y como explicó el técnico de la Federación Andaluza, José Manuel Casado, los objetivos de la temporada se están cumpliendo tal y como se habían previsto.

«Irene como corredora de primer año ha funcionado muy bien en gigante. Gonzalo Viou y Enric Parellada han ganado en gigante varias en Italia y Suiza», explicó Casado, que comandó la expedición junto a José Frías. También durante la semana pasada se disputó una nueva fase de la Copa de España de Esquí Alpino para las categorías U14 y U16, aunque en esta ocasión ninguno de los corredores andaluces logró plazas de podio.