"Estoy motivado, alegre y en buenas condiciones para la carrera"

Lucas Eguíbar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross hace dos temporadas y uno de los principales candidatos españoles a obtener una medalla en estos Mundiales de Sierra Nevada, ha declarado este lunes en rueda de prensa que "esta pretemporada me encontraron una protrusión en la espalda. Este domingo -en La Molina- la espalda me dio un aviso y lo que decidimos fue no correr y reservarnos para el Mundial. Hoy me encuentro mejor. Fue un paso difícil pero estoy motivado y alegre y en buenas condiciones para la carrera".

Ha recordado sobre sus rivales que "Vaultier está muy fuerte, Omar (Visintin) vuelve a estar entre los primeros otra vez. Los favoritos son los mismos de siempre y puede pasar cualquier cosa".

En la comparecencia de prensa también ha intervenido Olmo Hernán, director general de la Federación Española de Deportes de Invierno, quien ha dicho sobre Queralt Castellet y Lucas Eguíbar que "queríamos que os contaran sus sensaciones de primera mano. Nosotros desde la federación estamos muy orgullosos porque estamos a 24 horas del inicio y está todo preparado gracias a un equipo humano encomiable".

Hernán ha destacado que "este evento es muy complejo, con eventos que se solapan. El comité organizador ha hecho un trabajo brillante". El representante de la FEDI ha afirmado además que "nuestra función también es preparar deportistas para que puedan luchar por el evento".

Por último, ha reseñado que "tengo a mi lado ados personas con opciones claras de medalla, algo básico para que se promocione la nieve en España, podamos incidir en la economía y que la gente practique más deporte".