Subdelegación 'recomienda' no apagar luces al paso de las cofradías

Desde hace dos años, las cofradías que quieren que se apaguen las luces del alumbrado público durante su salida penitencial deben comunicárselo a la Subdelegación del Gobierno, en lugar de hacerlo directamente al Ayuntamiento, como ocurría hasta ese momento. Así lo han hecho este año desde la Federación de Cofradías, que ha trasladado la petición de cinco hermandades para que se apaguen las luces. La cofradía del Silencio ha pedido, como suele ser tradición, que se oscurezcan las calles durante todo su recorrido, mientras que hay otras cuatro hermandades que han pedido ese apagón en puntos concretos de su recorrido.

Desde la Subdelegación del Gobierno han emitido una respuesta al respecto, tras consultarlo con la Comisaría Provincial de Granada e la Policía Nacional. Así, han comunicado al Ayuntamiento y a las cofradías que «dada la notable influencia que la falta de luz puede incidir de forma negativa ante cualquier incidente que afecte a la seguridad ciudadana durante la celebración de dichos actos, máxime cuando se están adoptando medidas preventivas..., para minimizar cualquier actuación que ponga en riesgo tal seguridad, esta comisaría provincial entiende que no sería recomendable oscurecer las calles». Esto pondría en peligro la antigua tradición de la cofradía del Silencio, que se caracteriza precisamente porque recorre las calles sin luz.

Desde el Ayuntamiento señalaron ayer que, al tratarse de una recomendación de la Subdelegación, creen que debe hablarlo esta institución con las cofradías que lo han solicitado.

El presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, explicaba ayer a este periódico que aún no les había llegado la respuesta de Subdelegación. «El subdelegado nos avanzó algo en la reunión del plan Parihuela y si es por motivos de seguridad, sólo podemos acatarlo», señalaba.

El Silencio

La cofradía del Silencio sería la más afectada en caso de prohibirse el apagado del encendido público. Desde el año 1924 que se fundó la hermandad, siempre ha salido con las luces apagadas. Su hermano mayor, (cuyo nombre omitimos por respeto a las Reglas de la corporación, que prohíben hacer pública la identidad de sus directivos), señalaba anoche a IDEAL que «a nosotros nadie nos ha comunicado nada al respecto, y todo sigue su curso habitual. Si que, hace unos días, y ante el rumor que existía de que podían obligarnos a encender las luces, consultamos el tema con la Federación de Cofradías, desde donde nos indicaron que la medida no nos afectaría, ya que nuestra identidad es hacer estación de penitencia con el alumbrado apagado». Distinto es el caso de otras cuatro hermandades que han pedido que se apague la luz en determinadas calles. Por ejemplo, el hermano mayor de Escolapios, David González indicaba que «ya nos esperábamos que no nos dejarían, pero lo solicitamos para dar mayor recogimiento al regreso por el puente y Paseo de los Basilios». En San Agustín recuerdan como el año pasado no se apagó todo el alumbrado de la calle San Antón como otras veces, sino solo los metros más cercanos al templo.