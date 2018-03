El Silencio procesionará con las luces de Granada encendidas El Silencio, por la Carrera del Darro, con las luces apagadas el pasado año. / FERMÍN RODRÍGUEZ El Ayuntamiento de Granada 'acata' la recomendación de la Policía Nacional de dar luz al recorrido del Cristo de la Misericordia y censura que no se haya emitido la misma recomendación en Málaga o Sevilla IDEAL GRANADA Jueves, 29 marzo 2018, 21:56

La hermandad sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, el Silencio, procesionará este Jueves Santo de Granada con las luces de la calle encendidas. El Ayuntamiento de Granada ha decidido de esta manera 'acatar' la recomendación realizada por la Policía Nacional, que por cuestiones de seguridad instó al Consistorio de la capital a no apagar las luces para la estación de penitencia de esta hermandad, que históricamente va apagando la ciudad a su paso llenándola de oscuridad y silencio.

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha confirmado en TG7 que la decisión se ha adoptado para no contravenir la recomendación realizada por la Policía Nacional y ha censurado que esta medida propuesta en Granada no se ha haya adoptado en otras capitales de provincia como Sevilla o Málaga. No obstante, el Consistorio ha decidido que de forma simbólica las luces de la Carrera del Darro si estén apagadas cuando el Silencio se ponga en la calle a las doce de la madrugada que va del Jueves Santo al Viernes Santo.

El Ayuntamiento de Granada ha previsto además que las luces iluminen menos de lo normal y alumbrarán a un 50% de su capacidad, según explicó el primer edil de Granada.