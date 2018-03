El reto de volver al templo a pesar del frío 'invernal'

Bajas temperaturas

Aguantar hasta el final

La semana en la que estamos inmersa nos va a dejar las últimas horas de la noche y las madrugadas extremadamente frías. Es de resaltar el empeño de quienes cumplen con su estación hasta el final. Es cierto que estas noches hemos visto a hermanos retirarse antes de hora aludiendo el exceso de frío, pero son muchos más los que aguantan hasta que llegan a casa los titulares. Ya sabemos que Granada es ciudad de noches frías y nadie nos engañaba cuando sacamos la papeleta de sitio.

Broche

En el pecho de la Caridad

La imagen de la Virgen de la Caridad, de la hermandad de la Lanzada, llevará esta tarde en su pecho un broche que ha sido donado por la comisión del trigésimo aniversario de la bendición de la Virgen. Se le impuso el pasado Sábado de Pasión por el presidente de la misma, el sacerdote hospitalario fray Juan José Hernández, rector de la basílica de San Juan de Dios. Es un precioso diseño de Benjamín Rodríguez y ha sido realizado en el taller de joyería ‘García y Gálvez’.

Cirios

Homenaje en los Dolores

La Virgen de los Dolores, que salió desde San Pedro y San Pablo en la tarde de ayer, lució dos cirios en su candelería que cobran singular significado este año. La hermandad decidió homenajear de esta manera a las dos hermandades que sobresalen por celebrar sendos aniversarios, el del tercer centenario del Señor del Rescate y el de la coronación de la Virgen de la Esperanza, que también coincide con el tercer centenario de su realización por José Risueño, en 1718. Un bonito detalle.

Manuel Ruiz Pareja

Recuerdo en el Trabajo

Contemplamos ayer la nueva disposición de las figuras del paso de misterio del Cristo del Trabajo y la vestimenta del soldado que se ha renovado. También observamos a la Virgen del Consuelo que se sitúa en el paso al fondo de la escena, vistiendo manto negro. El motivo de esta vestimenta es en recuerdo del cofrade de la hermandad Manuel Ruiz Pareja, que tantos y tan buenas vivencias tuvo y dejó en esta cofradía zaidinera de la parroquia del Corpus Christi.

Cristo de San Agustín

Un nuevo grabado

Una de las hermandades granadinas que mayor número de grabados atesora en su historia es la del santo Cristo de San Agustín que ayer veíamos procesionando por la calles de Granada. Cuando la fotografía no existía las hermandades encargaban a prestigiosos grabadores de siglos pretéritos el dibujo de uno para el recuerdo futuro. De esta manera la cofradía del Santo Ángel atesora una buena colección a la que se une otro actual encargado por el grupo joven para costear el tonelete que se quiere confeccionar con motivo del quinto centenerario de su realización, que será en unos años. Es una obra de Andrés Torrejón y tiene una tirada limitada de cien ejemplares seriados.

Un movimiento desafortunado

Brazo suelto en el Despojado

Una cofradía que nos tiene acostumbrados a hacer las cosas muy bien es la de Jesús Despojado. Sin embargo uno de los sayones, el que porta el cáliz junto a Jesús, llevaba el brazo suelto y producía un movimiento muy poco afortunado el domingo. Tal vez la articulación estaba suelta. Esta cofradía nos ofreció la última salida en solitario del primer titular y se despidieron del Señor los miembros de la ‘igualá’ baja que pasarán en el futuro a portar el palio de la Virgen del Dulce Nombre.

Pasillos

Espacios de paso

Parece mentira que tantos años después de la distribución de pasos peatonales en el recorrido oficial aún no conozcamos su funcionamiento. Ni es una tribuna especial para quedarse en ellos a ver las procesiones ni son lugares anclados para no molestar a las cofradías. Deben ser espacios para el fluir de las personas de un lado a otro, que deben abrirse cuando el cortejo se detiene y no cuando ha terminado de pasar. Están asistidos por voluntarios que advierten a la Policía Local para que intervenga cuando el público no atiende a razones.