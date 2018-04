"Si no te gusta algo no lo veas, pero respétalo. No es entendible que se arrojen cosas al paso de las hermandades" Jesús Muros, presidente de la Federación de Cofradías de Granada. / Alfredo Aguilar Jesús Muros, el responsable de las cofradías granadinas, hace un balance positivo de la última Semana Santa aunque lamenta los episodios de vandalismo FERNANDO ARGÜELLES Lunes, 2 abril 2018, 19:02

Cada tarde, durante la última semana, ha presidido el palco de la calle Ganivet al paso de las diferentes cofradías. Ayer, poco después de la una y media, se levantaba del sillón presidencial pero pensando ya en otra Semana Santa. Ahora llega el momento de hacer balance de lo vivido, estudiar los fallos, corregir errores y seguir trabajando para que la ciudad de Granada cada vez esté más implicada en el mundo cofrade. Jesús Muros, además, tiene por delante unas semanas en las que valorar su propia experiencia como presidente del organismo que agrupa a todas las cofradías y decidir si se presentará o no a la reelección en el cargo, ya que antes del verano deben celebrarse elecciones a la presidencia de la Federación.

-¿Satisfecho con el desarrollo de estos días?

-Muy satisfecho, ha sido una muy buena Semana Santa. Esto lo afirmo basándome en distintos aspectos, como ver que los cortejos de las hermandades se han incrementado, la seriedad de las distintas estaciones penitenciales, la participación del público en las calles, etc. Todo hubiera sido perfecto si no llegamos a tener las inclemencias del mal tiempo en las jornadas del Domingo de Ramos y Viernes Santo. La primera valoración que hago es de una estupenda Semana Santa.

-¿Cuál sería el primer balance que realiza de la organización de la última Semana Santa?

-Un balance muy positivo. He visto bastante mejor los cortejos de las hermandades, además se ha cumplido con el horario establecido casi al cien por cien y cuando ha surgido algún leve retraso se ha superado rápidamente; los días de lluvia las hermandades han sabido actuar y adecuar sus horarios… Todo ha sido muy correcto.

-¿Y se han visto bien los cofrades bien arropados por la ciudad?

Hemos notado muchísima gente en las calles. Está claro que en estos días Granada se vuelca con su Semana Santa, pero yo ahora le pediría a la ciudadanía que se prolongue ese arropo durante todo el año, que no se olviden, a partir de hoy, de la Semana Santa. Granada debe seguir, todo el año, estando al lado de los cofrades. Por ejemplo, para la hostelería ha sido una semana magnífica, por lo que creo que deben tener más en cuenta al mundo de la Semana Santa y acordarse de las hermandades.

-¿Lo más negativo de estos días?

-Sobre todo el vandalismo, la falta de civismo que han sufrido algunas cofradías como la Estrella, Tres Caídas o Salesianos, a las que se arrojaron objetos. Si no te gusta algo no lo veas, pero respétalo. No es entendible que se arrojen cosas al paso de las hermandades como se ha visto este año. Eso sí, quiero dar mi agradecimiento a los cuerpos de policía por sus rápidas y eficaces actuaciones, su ayuda ha sido primordial para un buen desarrollo de la Semana Santa.

-El tema de no apagarle las luces al Silencio, ¿es otra nota negativa de la Semana Santa?

-Tras noventa y cuatro años la hermandad del Silencio ha tenido que recorrer casi todo su itinerario con luz, algo que choca con la propia identidad de la cofradía. La hermandad ha emitido un comunicado, y nosotros deseamos que este tema se resuelva, que haya entendimiento con las instituciones para ver la fórmula de arreglarlo de cara al próximo año. La Federación va a estar junto a la hermandad, vamos a estudiar todas las medidas factibles para recuperar que la cofradía pase sin luz. Hay que ver las posibilidades para solucionar este problema, y hay que verlo ya, trabajando desde ahora ismo para tener tiempo de buscar una solución.

-Personalmente, ¿con qué momento se queda?

-Es complicado quedarme con uno. Prácticamente me paso toda la semana en el palco, aunque también acudo a algunas salidas o regresos. Tal vez me quede con imagen de la cantidad de chiquillos que se ven en casi todas las hermandades, y su rostro de ilusión.

-Esta es su última Semana Santa como presidente. Ahora llegan elecciones a la Federacion, ¿se presentará para continuar en el cargo?

Es pronto aún para decidirlo. Por ahora hay que hacer balance de esta Semana Santa, y ya ir evaluando lo acontecido en los cuatro últimos años de mi mandato. Para el mes de mayo tomaré la decisión de presentarme o no, aún es pronto para decidirlo.