Los cofrades no pagarán por el tiempo

En 2016, la 'Borriquita' tuvo que suspender su estación de penitencia a causa de la lluvia.

La escena se repite muchas veces: todo está preparado para que comience la procesión, falta algo menos de una hora para la salida y el nerviosismo se apodera de todos por culpa de nubes que amenazan lluvia. Según van llegando los hermanos, cada uno aporta su punto de vista y muchos, incluso, llegan con la hoja impresa de tal o cual web de meteorología con su pronóstico. Nadie se pone de acuerdo sobre si lloverá o no, ni siquiera las sitios de Internet consultados. De pronto, alguien propone llamar a la Agencia Meteorológica para preguntarles qué va a ocurrir las próximas horas, aunque otros piensan que es mejor llamar a Sierra Nevada, al aeropuerto o a la base aérea de Armilla. Lo más probable es que se llame a todos sitios buscando un parte fiable.

Hasta ahora, esto era gratuito. Pero este año puede cambiar. De hecho, ya se está avisando a las hermandades: tendrán que pagar por saber si va a lloverles durante su estación de penitencia. Así se les está ya notificando a los consejos y federaciones de cofradías de toda España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comenzará a cobrar durante la próxima Semana Santa. Una ley estatal obliga a la empresa pública a implantar una cuota que asciende a 50,46 euros más IVA al día por hermandad para informar (vía llamada o mensaje de texto) del tiempo que va a hacer. Esta normativa tiene como base la aplicación de la Resolución de 30 de diciembre de 2015 de la Aemet, que establece los precios públicos por la prestación de servicios climatológicos.

Para poder ayudar a las cofradías meticulosamente, especialmente en años de inestabilidad atmosférica, Aemet cuenta con un refuerzo de los Grupos de Predicción y Vigilancia, lo que implica más personal al que hay que pagar. Las hermandades interesadas en este servicio tendrán que solicitarlo antes del 16 de marzo. Aunque parece que van a ser pocas. En su carta, la Agencia aclara que no cobra por una previsión meteorológica, de acceso universal y gratuito a través de su página web, sino por una información más detallada, por horas incluso.

La noticia está causando debate entre los cofrades, siendo la postura mayoritaria un rechazo a la medida. En la Federación de Cofradías de Granada aseguran no haber recibido «ninguna carta al respecto, aunque de todos modos no estamos dispuestos a pagar nada por esa información», asegura su presidente, Jesús Muros: «Este tema lo hemos hablado en las últimas horas distintos presidentes de agrupaciones de cofradías andaluzas y todos nos mostramos contrarios a tener que pagar. De todos modos, por ahora la única federación andaluza que ha recibido una carta de Aemet es la Agrupación de Cofradías de Málaga», señala. Tampoco en la entidad homóloga de Motril han recibido notificación, según su presidente, Antonio Hernández, quien también se muestra contrario a la medida. «Nosotros no vemos bien este tema, además de que nuestro presupuesto no nos permitiría hacer frente a dicho gasto».

Consultados distintos hermanos mayores por IDEAL, la postura de todos es similar: no hay que pagar por conocer la predicción del tiempo. José Antonio Maroto, hermano mayor de la cofradía de Rescate, muestra su disconformidad. «Me parece mal que se quiera cobrar, lo veo incluso como una falta de respeto y consideración hacia las hermandades. Es una falta de apoyo, a pesar de todo lo que las cofradías aportan cada año a la economía de nuestras ciudades. Querer cobrar por dar esta información es una falta de sensibilidad». David González Vigil, su homólogo en Los Escolapios, considera que «es un poco absurda la idea. Si tu das un servicio profesional, cobras por él y luego te equivocas, ¿qué hacemos, reclamamos por daños? El tiempo es algo tan difícil de predecir que no tiene sentido. En su caso, cuando hay incertidumbre meteorológica, «al tener de hermanos mayores honorarios a la Base Aérea de Armilla siempre recurrimos a ellos para preguntarles, y hasta el momento pocas veces se han equivocado».

Tampoco en la cofradía albaicinera de la Estrella suelen recurrir a la Aemet. «Nosotros o llamamos a Sierra Nevada o, directamente, al Plan Parihuela», indica la hermana mayor de la corporación, Estrella Martínez. Desde hace unos años, la información meteorológica 'oficial' se les hace llegar a las hermandades a través del Ayuntamiento y el llamado Plan Parihuela.

Como estos hermanos mayores piensan la mayoría de los cofrades, aunque en algunos puntos, como Valladolid, sí pagarán por el servicio. El resto mirarán webs y llevarán huevos a Santa Clara para que no llueva.