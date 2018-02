Anecdotario del Pregón

Como todos los años, recogemos en las siguientes líneas algunas anécdotas y vivencias en torno al acto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Granada.

-El pregonero, antes de acudir al Teatro Isabel la Católica, asistía a la misa que la hermandad de El Huerto organiza anualmente en esta jornada como inicio del besamanos a su titular, un acto al que siempre suelen acudir todos los pregoneros.

-Totalmente distinto a lo habitual fue lo que el público se encontró ayer al entrar en el Teatro Isabel la Católica. El telón del mismo estaba echado, y no subido como en otras ocasiones.

-Precisamente por esto, este año no se pudo ver el ‘paseíllo’ de las personas que ocupan la mesa presidencial del acto.

-Desde 1988 el teatro municipal acoge este acto (salvo los años de su restauración que se trasladó al Monasterio de San Jeróinimo), siendo esta la primera vez que el Pregón se desarrolla del modo que ayer vimos.

-Entre los asistentes en el patio de butacas no faltaban hermanos mayores, antiguos hermanos mayores, expresidente de la Federación de Cofradías, conocidos cofrades, ediles como Raquel Fernández, Rocío Díaz, Lorena Rodríguez, Fernando Egea o políticos como Sebastián Pérez,

-Tampoco faltó el anterior pregonero, Luis Recuerda, que seguro vivió una jornada mucho más tranquila que la de hace un año cuando él era protagonista. Otros pregoneros de años anteriores también acudieron a la cita del Pregón Oficial.

-La mesa presidencial quedó situada al fondo del escenario en esta ocasión, y no en lateral. En ella estaban sentados monseñor Martínez Fernández; el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros. Les acompañaron en la mesa el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López; el teniente general Jefe del Madoc, José Carrasco, la delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Inmaculada Oria, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes.

-Con unos minutos de retraso comenzó el acto en el que lo primero en oírse no fue la banda municipal, como habitualmente, sino la voz en off de nuestra compañera Encarna Ximénez que presentaba al pregonero, su marido. Encarna salió de entre bambalinas y en su alocución destacó multitud de momentos de la vida personal de Ramón Burgos. Emotivo fue el beso que el matrimonio se daba en el centro del escenario al término de la presentación.

-Irene, sobrina del pregonero, salió al escenario para hacer entrega del texto que Burgos leyó en el atril. Se da la circunstancia de que esta niña es la segunda vez que participa en un pregón oficial de Semana Santa, ya que cuando Encarna Ximénez pronunciaba el suyo también salía, junto a otros críos, tocando una campana de barro de Los Facundillos.

-El pregonero no comenzó su alocución como él esperaba en un principio, ya “que el hombre propone y Dios dispone”. Así quiso dedicar unas palabras a su mujer después de la presentación que de él había realizado. Además, comentaba que el pregón estaba dedicado a ella y a su sobrina Irene.

- A los pocos minutos de empezar sus palabras ya se hizo protagonista la música. Y es que en distintos momentos del pregón. La música del director de la Banda Municipal de Granada, Miguel Sánchez Ruzafa, estuvo muy presente, sonando: ‘María presiente’ (canto gitano), versión de Miguel Sánchez Ruzafa; Rezo (Miguel Sánchez Ruzafa); ‘Dios te salve’ (de la marcha procesional Luz) de Miguel Sánchez Ruzafa; ‘Semana Santa en Granada’ (Miguel Sánchez Ruzafa); ‘Madre’ (de la marcha Armarguras) de Manuel Font de Anta, con texto de Enrique Morente (versión de Miguel Sánchez Ruzafa); ‘Plegaria sin palabras’ (José Faus); y ‘Santo Dios’ (canto religioso) versión de Miguel Sánchez Ruzafa. Intervenía junto a la Banda Municipal la cantaora Verónica Carmona.

-No hubo interrupciones a las palabras del pregonero con aplausos, ni siquiera al término de las distintas composiciones musicales de la Banda Municipal. Los aplausos quedaron guardados para el final del acto, cuando el público agradecía con una cerrada ovación las palabras de Burgos. Solamente se dio un tímido aplauso al término de la interpretación del ‘Santo Dios’, cántico origen del Himno de Andalucía.

-“Reina de tal barrio…”, “emperatriz de la ciudad…” son frases que el pregonero dijo no compartía, así como la petición para las dolorosas de “medallas”, “fajines”, etc. Es por ello que, a diferencia de pregoneros anteriores, Ramón Burgos no pidió ni coronaciones canónicas ni otro tipo de distinciones hacia ninguna dolorosa.

-Palabras de San Juan Pablo II, Ramiro Pellitero, el Papa Francisco, Pablo VI, Abel Martín, Cristina Viñes, el cardenal Kevin Farrell, Darío Vigano, estuvieron presentes a lo largo del pregón de Ramón Burgos.

-Encarna Ximénez volvía a intervenir en el Pregón, varias veces más, en este caso para hablar de las vivencias que ella y su marido tienen en torno a este día.

-“Ya no se lavan los mantos en piscinas”, “ni destiñen las flores ante la lluvia”… fueron algunas anécdotas que el pregonero dejaba caer durante su pregón. Y es que, aunque muchos no lo crean, esas cosas han pasado.

-En el acto del Pregón, concretamente a su término, también hablaron el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y el arzobispo granadino, Francisco Javier Martínez. Precisamente el prelado, que se mostró muy satisfecho por el Pregón.

-Con la interpretación de los himnos oficiales de Granada, Andalucía y España terminaba el acto.