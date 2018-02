Agenda del primer fin de semana de Cuaresma

Actos en capital y provincia.

Viernes 16 de febrero

– Cultos Hermandad del Santo Sepulcro, a las 19,00 horas, en la parroquia de San Gil y Santa Ana.

– Solemne Vía Crucis Penitencial con el crucificado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, el mismo partirá después de la eucaristía de las 20,00 horas en la Iglesia de San Juan de Letrán.

– A las 20,30 horas, en la Iglesia de San Cecilio, presentación del cartel del Grupo Joven de la Hermandad de los Favores, a cargo del joven hermano de la cofradía Álvaro Huerga Hernainz y contará el acto con la intervención de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús. Tras la presentación tendrá lugar una convivencia para todos los asistentes en la Casa Hermandad.

– Charlas Cuaresmales. A las 20,45 horas, en la iglesia del Sagrario, charla de formación a cargo del arzobispo de Granada.

– Conferencias impartidas por José Liébana Ureña y José Carlos González Fernández, con los títulos “El Hombre de la Sábana Santa. Las contradicciones de la rigidez cadavérica” y “Proceso y Sentencia a Jesús”. El acto tendrá lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Granada (C/ Andrés Segovia, 53 – Glorieta de los Médicos, 18008 – Granada) a las 20.30 horas, organizadas por la cofradía de La Esperanza.

– A las 21,00 horas, en la Casa de Hermandad de la cofradía de la Concha, charla de formación “Primeros auxilios en la estación de penitencia”, a cargo del Dr. Carlos Acal.

– La cofradía del Rosario convoca Cabildo General de Salida, a las 21.00 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda convocatoria.

– MOTRIL. II Acto Homenaje al Pregonero en el Palacio Ruiz de Castro, a las 20:15 h.

– ALMUÑÉCAR. La Cofradía del Nazareno celebra sus cultos Cuaresmales en la iglesia de la Encarnación de Almuñécar, con posterior besapiés. Además, la Parroquia de Almuñécar, en colaboración con la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Almuñécar, celebrará la V Ponencia del VIII Curso de Formación Cofrade, a las 21.00 horas.

– LOJA. A las 21,00 horas, en el Centro Cívico Adolfo Suárez, Pregón Oficial de la Semana Santa de Loja.

Sábado 17 de febrero

– A las 12.00 horas en la Iglesia de Santa Ana, tendrá lugar la presentación del cartel de los grupos jóvenes del Martes Santo, que será dado a conocer por el hermano de nuestra corporación, Pedro Pablo Doña Roldán.

– Ensayo de preparación para los costaleros de la procesión infantil que organiza la cofradía de la Esperanza. A las 17.00 horas, en la sede de la Hermandad del Rocío de Granada, sita en C/ Tiburón nº 7, de la Chana.

–Vía Crucis Parroquial de los Grupos Jóvenes de San Pedro y San Pablo. Alas 18,00 horas, con salida desde San Juan de los Reyes.

– Charlas Cuaresmales. A las 19,00 horas, en la Iglesia del Sagrario, charla de formación a cargo del arzobispo de Granada.

– Cultos Hermandad del Santo Sepulcro, a las 19,00 horas, en la parroquia de San Gil y Santa Ana. Posterior vía crucis.

– Certamen Sones Cofrades, a beneficio de la Coronación de Nuestra Señora de la Esperanza, organizado por la banda de Cúllar Vega y con la participación de la Banda de CC y TT del Señor Gran Poder de Granada en el Teatro Isidro Olgoso del Centro Cívico del Zaidín a las 20.00 horas.

– A las 20,00 horas, en el Centro Cívico del Zaidín, concierto “Sones Cofrades”, con la participación de la Banda del Gran Poder y Banda de Música Felipe Moreno.

– La cofradía del Huerto presenta el cartel anunciador de su estación de penitencia a las 20,30 horas en el convento de las Comendadoras de Santiago. El cartel será presentado por Luis Recuerda Martínez y participará la Capilla Musical Cristo de la Paz.

– Espectáculo flamenco-cofrade ‘Palo Santo’ a Granada, en el Palacio de Congresos de Granada a las 20,00 horas.

– A las 20,30 horas, en el Colegio de Aparejadores, presentación del cartel de la Hermandad de las Penas, por Paloma Crespo Bailón.

– ALMUÑÉCAR. Pregón Oficial de la Semana Santa 2018, en la Casa de la Cultura, a partir de las 20,00 horas. Además, la Cofradía del Nazareno celebra sus cultos Cuaresmales en la iglesia de la Encarnación de Almuñécar, con posterior besapiés.

– GUADIX. A las 20,30 horas, se celebrará el Vía Crucis Oficial que se organiza desde la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix. Este año será presidido por la Sagrada Imagen del Descendimiento de Nuestro Señor.

– HUÉSCAR. IV Certamen de Bandas Ciudad de Huéscar, con Banda CC y TT Asunción (Jodar), A.M. Lágrimas (San Fernando-Cádiz), CC y TT Rosario (Linares) y AM Cristo del Perdón (Guadix). Presenta: Darío ‘El Jartible’.

– MOTRIL. XXXVI Pregón Oficial de Semana Santa de Motril. Pregonera: María Jiménez Muriel. Participa AM de la Estrella (Granada). Teatro Calderón de la Barca de Motril, las 20:30 h.

– ZUBIA. La Hermandad Sacramental de Nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores celebra eel pregón de la corporación, a cargo de Alejandro Vílchez. Así mismo, será la presentación del cartel de la Semana Santa y la entrega de distinciones de la hermandad.

Domingo 18 de febrero

- A partir de las 10,00 horas la cofradía del Huerto de los Olivos celebra solemne eucaristía en la Comendadoras de Santiago, a continuación será el solemne besamanos al Señor dela Oración en el Huerto de los Olivos durante toda la jornada.

– A las 12,00 horas, en el Teatro Isabel la Católica, Pregón oficial de la Semana Santa. A cargo de Ramón Burgos y con la participación de la Banda Municipal de Música de Granada. Posterior almuerzo de homenaje al pregonero.

– ALMUÑÉCAR. A las 13,00 horas, en la Casa de la Cultura de Almuñécar, Pregón de la Hermandad de la Piedad, a cargo del periodista granadino Fernando Argüelles

– CHAUCHINA. A partir de las 11,00 de la mañana, II Certamen Cofrade ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno’, con la participación de las siguientes formaciones musicales: AM Jesús Nazareno de Chauchina, AM cristo de la Victoria de Fuentevaqueros, AM Estrella de Granada y Banda del Despojado. Lugar: Plaza de la Constitución.