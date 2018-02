Agenda Cofrade del fin de semana

Viernes 9 de febrero.

-Festividad de Fray Leopoldo. Eucaristías durante todo el día y visita a la tumba del beato Fray Leopoldo de Alpandeire.

-Veneración de la Reliquia de Fray Leopoldo en poder de la cofradía de La Lanzada, de 9,30 a 13,30 y de 17,30 a 20,30 horas en la parroquia de los Dolores. A las 9,30 y 19,30 horas se celebrarán eucaristías.

– A las 21,00 horas en el Teatro Isabel la Católica, tendrá lugar el acto de entrega de tapas al Pregonero de la Semana Santa 2018, organizado por COPE-Granada.

-La cofradía de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción celebra Cabildo Ordinario este viernes día 9 de febrero a las 21,00 horas. La cita es en su casa de hermandad (calle Portería de la Concepción).

-La cofradía del Trabajo celebra Cabildo Ordinario en su casa de hermandad. A las 21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30 en segunda.

– A las 21,00 horas, ensayo de los costaleros de la cofradía de Los Dolores.

– A las 21,30 horas, ensayo de los costaleros de los pasos del Huerto y Amargura.

-A las 21,30 horas, en sede Caja Rural de Granada (Carretera de Armilla), presentación del cartel de la Cofradía de Los Ferroviarios.

Sábado 10 de febrero.-

-Concierto “Esperanza Coronada”, en el recinto de Santa Juliana, de la Feria de Muestras de Armilla, a partir de las 12,00 del mediodía. En el certamen participarán la Banda de Tambores y Cornetas Jesús del Gran Poder (Granada) y Banda de Tambores y Cornetas Jesús de las Tres Caídas de Triana (Sevilla), que quedarán hermanadas. Además estarán las siguientes formaciones musicales: AM María Santísima de la Estrella (Granada), AM. Dulce Nombre de Jesús (Granada), AM. Nuestro Padre Jesús Cautivo (Granada), AM. Jesús Nazareno (Chauchina), Banda de cornetas y Tambores de Jesús Despojado (Granada), Asociación Musical San Isidro (Armilla), y la Banda de Nuestra Señora del Carmen (Dúrcal). El acto será presentado por Sergio Ortega Almendros.

– A las 16,00 horas, ensayo de las costaleras del Cristo del Trabajo.

– A las 17,00 horas, ensayo de los costaleros de la Santa Cena, Cautivo y Encarnación.

– El sábado 10 de febrero tendrá lugar el I Simposio de historia de la Semana Santa de Granada. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento, la Federación de Cofradías y la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo. Se celebrará entre las 17,00 y las 20,00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

– La Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz (Borriquilla) celebrará la presentación del cartel anunciador de la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 2018, a las 19,00 horas en el Salón de Actos de la Sede Central de la Caja Rural de Granada. La presentación de dicho cartel será realizada por María Dolores Soto Navarro, hermana de la Cofradía y la fotografía elegida para anunciar el inicio de nuestra Semana Mayor es una instantánea cuyo autor es el fotógrafo Antonio Orantes.

– A las 18.00 h. tendrá lugar, en la Iglesia de San Ildefonso, un concierto inaugural del Año Mercedario (en el 800 Aniversario de la Fundación de la Orden Mercedaria). Será un concierto de música sacra interpretado por el coro Resonare Fibris vocal Ensemble de Málaga y organizado por la cofradía de Jesús Nazareno.

-A las 20,00 horas el Convento de Santa Catalina de Zafra, en Carrera del Darro nº 39, acogerá un año más la presentación del cartel que la Cofradía de las Maravillas edita para anunciar su próxima Estación de Penitencia del Domingo de Ramos, 25 de marzo. En esta ocasión el encargado de darlo a conocer será Jesús Muros Ortega, Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada. El cartel reproduce una instantánea realizada por el fotógrafo granadino Alberto Ortega Erena. El acto contará con el acompañamiento musical del Cuarteto de Cuerda Centro Música. El acto tendrá una segunda parte en la que brevemente se darán a conocer los actos previstos para la celebración del 75 aniversario fundacional de nuestra Hermandad que darán comienzo en breves semanas.

-A las 20,15 horas, presentación del cartel de la cofradía de La Estrella en la iglesia de San Cristóbal. La presentación del cartel anunciador del Jueves Santo 2018 de nuestra Hermandad correrá a cargo de Emilia Cayuela García, locutora de radio y pregonera de la Semana Santa del barrio del Zaidín, además de haber protagonizado otro tipo de actos en la ciudad de Granada como el Pregón del Mayor sobre las tablas del teatro Isabel la Católica. La instantánea es una fotografía de María Santísima de la Estrella, obra de Luis Javier Quesada Raya.

-BAZA. La ciudad de Baza Granada despedirá al Obispo Mons. Ginés García Beltrán este sábado 10 de febrero en la iglesia de Nuestra Señora de la Pieda. Las parroquias de la ciudad de Baza celebran este sábado una eucaristíaen la que los vecinos de la localidad despedirán al hasta ahora obispo accitano, Ginés Beltrán, que pasará a ser ahora obispo de Getafe.

Domingo 11 de febrero.-

-A las 09,30 de la mañana, ensayo de las cuadrillas del Trabajo, Lanzada y Rosario.

–Como cada segundo domingo de mes, la Hermandad de Sentencia y Maravillas consagrará Solemnes Cultos a sus Sagrados Titulares, a las 11:00 horas en la Parroquia de San Pedro y San Pablo. La colecta de este día será destinada íntegramente a Manos Unidas como es costumbre en el mes de febrero.

– A las 12,00 horas, en la Iglesia de San Justo y Pastor, misa de hermandad y presentación del cartel de la Hermandad de los Estudiantes. Presentado por Felipe Cañizares.

-A las 12,00 horas tendrá lugar el XV Certamen Ciudad de Granada. Durante el transcurso del mismo, se presentará el cartel oficial de la Hermandad del Rosario para esta Semana Santa. La cita es en el Teatro Municipal Isabel la Católica, con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, el Coro Flamenco Virgen de los Dolores de Cájar y la Banda Municipal de Música de Granada. La entrada es de cinco euros.

-La cofradía de la Aurora celebra la festividad de la Candelaria. A las 11,00 horas será la ruta para menores de 12 años por los templos vinculados a la hermadad, con salida desde San Gregorio Betico. A la 12,30 horas serán los cultos mensuales y la presentación de los niños a la Virgen de la Aurora en el templo de San Miguel Bajo.

-De 12,30 a 19,30 la imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega, Titular de la cofradía de La Concha, estará en besapies en la Iglesia sede del Convento de la Concepción. Al término del besapies la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias ofrecerá un concierto de marchas procesionales.

– A las 16,00 horas, ensayo de las cuadrillas de Resurrección, Caridad, Despojado (alta) y Expiración.