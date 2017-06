El día extraordinario de La Borriquilla

Poco antes de las seis de la tarde tuvieron que abrirse las puertas del templo de San Andrés para que entrara el aire en el interior de la iglesia, en cuyo interior centenares de personas se preparaban para salir a la calle acompañando a la imagen de Jesús en su Entrada Triunfa en Jerusalén. Si difícil era encontrar un hueco en la nave del templo, fuera también se hacía casi imposible coger una buena ubicación para contemplar como salía el paso de misterio de la Borriquilla dieciocho años después de cruzar el dintel del templo de San Andrés por última vez.

La cofradía que cada año abre la Semana Santa granadina celebra en estos meses el centenario de la talla de su imagen titular, motivo por el que ayer celebraba una salida extraordinaria que llevó al paso por un recorrido en el que visitó templos íntimamente ligados a la historia de la corporación. Así, tras cruzar la popular puerta de Elvira se dirigió hacia los Jardines del Triunfo, recordando los años en los que estuvo vinculada la hermandad a la orden de los Salesianos, que precisamente aquí tenían su antiguo colegio y sede. Se realizó estación a los pies de la Inmaculada y prosiguió luego el cortejo por San Juan de Dios, con Estación en la Basílica, al igual que en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el templo desde el que ha iniciado cada año su estación de penitencia durante los años que ha estado lejos de San Andrés. Por Gran Capitán, Duquesa y Málaga llegaron a la Plaza de la Universidad, con estación en la iglesia parroquial de los Santos Mártires Justo y Pastor, otro de los templos en los que ha tenido que buscar refugio la cofradía en estos años. Numeroso público acompañó a la hermanad por todo este recorrido que se adentró por las calles del centro, buscando Santa Paula y luego camino de Marqués de Falces, con estación en las Religiosas de María Inmaculada en la iglesia del Servicio Doméstico, donde ha tenido su sede en estos últimos dieciocho años.

Numerosas hermandades estuvieron presentes en el cortejo, con sus representaciones, abriéndose el mismo por la cruz parroquial y la Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas de Granada, que incluso interpretó varias marchas al paso del cortejo por la zona de Santa Paula. Detrás del misterio fue la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella la que interpretó un magistral repertorio, con la calidad a la que esta banda albaicinera nos tiene siempre acostumbrados. No faltó en el cortejo un buen número de hermanos, así como muchos niños pequeños. Todos ellos llevaban velas, de no mucho tamaño, a las que se había colocado una especie de cartucho de cartón para evitar manchar mucho con cera las calles.

Respecto a la presencia del paso de misterio en la calle, hubo novedades con lo que puede verse cada Domingo de Ramos. Jesús de la Entrada en Jerusalén estrenaba una túnica diseñada por Daniel García Romero y bordada en el taller granadino Corpus Christi, de Juan Spitzley. La túnica se ha hecho posible gracias a la donación de hermanos y devotos. También el exorno floral era distinto al habitual, aunque lo que más llamó la atención fue el cambio en las imágenes que acompañan al Señor, apareciendo algunas nuevas (como un niño y una mujer, ambas de la hermandad de la Borriquilla de Alcalá la Real), o la ausencia de la figura del apóstol San Andrés.

La marcha ‘Bendición en San Andrés’ era la primera que se escuchaba al salir el paso, habiéndose colocado una pequeña plataforma de madera para salvar la altura de la calle, que da la anchura precisa para que el paso salga y varíe inmediatamente. No faltaron tampoco colgaduras y embellecimiento de balcones. Sin lugar a dudas, un día para la historia que no quiso perderse ni el propio arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, presente en la salida de la cofradía. Pasadas las once y media de la noche la Borriquilla se recogía en su templo de San Andrés, iglesia reabierta al culto hace tan solo una semana. La próxima vez que esté en la calle será ya Domingo de Ramos.