Los hermanos mayores buscan hoy solución a los problemas de la cera

Si el equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Granada decidía, de forma unilateral, que se suprima la cera de las velas en las salidas procesionales de estos meses posteriores a Semana Santa, tal decisión ha despertado la polémica entre los cofrades y grupos políticos. De hecho, para hoy lunes hay convocado un encuentro extraordinario entre la Federación de Cofradías y los hermanos mayores de las corporaciones para abordar este tema.

Debido a la decisión de prohibir el uso de la cera en las salidas extraordinarias de las hermandades granadinas durante estos meses posteriores a la Semana Santa, la Real Federación de Cofradías convoca hoy a una reunión a los hermanos mayores de las corporaciones granadinas, con objeto de estudiar la problemática generada. La reunión será en la sede del Centro Ágora, de la plaza de los Lobos, a las 20,30 horas. Entre los hermanos mayores, al igual que entre numerosos cofrades, existe bastante malestar por el mondo con el que se ha actuado en esta prohibición, ya que el uso de la cera en las procesiones es algo que va más allá de lo estético, teniendo un significado litúrgico.

Aunque la polémica estallaba hace ya una semana, hasta ahora no se ha convocado la reunión por parte de la Federación de Cofradías, e incluso algunos hermanos mayores expresan su malestar porque no se haya ya adoptado una determinación desde las hermandades y no se haya reunido aún la Federación con el Ayuntamiento, algo que parece sucederá en los próximos días.

Recordamos que la polémica tiene su origen a raíz de la salida extraordinaria de la cofradía del Vía Crucis y unos accidentes que se producen en el barrio del Albaicín debido a la cera vertida al suelo y que no había sido limpiada. La Policía Local registró varios accidentes de motocicletas en la calle san Juan de los Reyes, con dos heridos, así como dos peatones que resbalaron, uno de ellos un policía local que resultó lesionado y un peatón que sufrió una fractura en un hombro. El atestado policial deja muy claro que estos seis accidentes fueron provocados por la cera derramada durante el pasado fin de semana en los desfiles procesionales. Esto, según fuentes policiales consultadas, supondrá que se eleve una denuncia contra estas cofradías por el uso de cera, cuando lo tenían terminantemente prohibido y más aún cuando ha originado los seis accidentes citados.

Según se ha informado desde el consistorio granadino, y así ha sido publicado por los medios de comunicación, sólo en este mes de mayo han solicitados 24 permisos para actos religiosos en la vía pública que también conllevarán cortes de tráfico, sin contar que puedan ocurrir otro tipo de eventualidades como las acaecidas en San Juan de los Reyes como consecuencia del derramamiento de la cera de las velas. Todo esto, hace imprescindible buscar una solución entre todas las partes afectadas.

Reacciones

La portavoz, Rocío Díaz, y varios concejales del grupo popular mantenían, hace unos días, una reunión con el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, y con su secretario, Roberto Martín, quienes han trasladado su pesar por una medida que se ha adoptado sin tener en cuenta en absoluto con el órgano que agrupa a las hermandades granadinas. El Ayuntamiento, en vez de eso, se está dirigiendo a éstas “a título particular, una por una”, ha indicado Rocío Díaz. La concejal popular ha recordado que, cuando el PP estaba al frente del gobierno local, sí que mantuvo contacto directo con la Federación a través del correo del Plan Parihuela, “una forma de comunicarnos con todas las cofradías a través del órgano que las representa”, ha asegurado.

Además, ha incidido en que, también en ese periodo, el gobierno local desautorizó el uso de cera en los traslados de imágenes “pero sí lo autorizamos en las salidas procesionales, tanto en las ordinarias como en las extraordinarias”. Para los populares, lo más adecuado es dejar las cosas como están. “Que se permita la cera, que el PSOE deje de engañar y de falsear datos sobre las salidas procesionales y que, en vez de tomar medidas arbitrarias y sin consultar, que haga bien sus tareas. Si hay cera en el asfalto, que la limpie bien, cosa que no sucedió tras la Semana Santa”, ha censurado. Rocío Díaz ha resaltado que la rectificación debe llegar “de forma urgente".

También el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, ha criticado que el equipo de gobierno prefiera “prohibir por sistema” en lugar de plantear alternativas a las cofradías. “El alcalde de Granada vuelve a demostrar una vez más que no cree en nuestras tradiciones. Antes de prohibir por sistema, es necesario plantear medidas alternativas que contribuyan a mantener vivas las tradiciones tal y como siempre se han celebrado”. “Las velas forman parte de la liturgia y consideramos que prohibir su uso supone un grave daño a la tradición”, ha apuntado Olivares, para quien existen numerosas formas de evitar los riesgos derivados de la cera en las aceras y calzada, como el uso de unos cartuchos que se colocan en la parte superior de las velas y cirios que evitan que la cera caiga, o la promoción de una rápida gestión de la limpieza en la ciudad que el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de coordinar de manera eficiente.

Por su parte, la concejal Lorena Rodríguez ha reivindicado el “apoyo absoluto” de su grupo a las cofradías granadinas, a las que ha tendido la mano para buscar soluciones que permitan que “la tradición y la seguridad puedan convivir” ante las prohibiciones que plantea el alcalde de la ciudad