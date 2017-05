Citas cofrades para el fin de semana

Besamanos a Nuestra Señora de los Reyes. La iglesia de San Juan de los Reyes acogerá este sábado, 13 de mayo, el besamanos extraordinario y ofrenda floral a Nuestra Señora de los Reyes con motivo del primer Centenario fundacional de la Hermandad del Santo Vía Crucis. De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas se podrá visitar a la titular mariana de la corporación albaicinera en una jornada especial porque servirá también de previa al traslado que la Virgen protagonizará el domingo, 14 de mayo, hacia el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Para esa ocasión estará acompañada por la Capilla Musical de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Estos dos actos serán el adelanto al triduo (17,18 y 19 de mayo a las 20:00 horas) y salida extraordinaria (20 de mayo a partir de las 17:45 horas) que tendrá lugar la próxima semana con la Titular mariana como principal protagonista.

Procesión Virgen de Fátima. Este sábado día 13 se celebra la Festividad de Nuestra Señora de Fátima y, con motivo del centenario que se celebra este año de las Apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos, el santuario que lleva su nombre en Lancha del Genil celebrará ese día un Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora en el marco del centenario de las Apariciones tendrá lugar a las 7:30 horas, en un recorrido que comenzará por C/ Santuario hasta el propio santuario Virgen de Fátima en Lancha del Genil. Los fieles recorrerán en Rosario de la Aurora la calle Ordesa, Plaza del Cedro y Carretera de los filtros, finalizando en el santuario. Posteriormente, tendrá lugar la Eucaristía a las 8 horas. Durante toda la mañana y tarde se sucederán las Eucaristías en el santuario (11 h, 12:30 h, 18 h, 19:30 h) y a las 20 horas la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Fátima saldrá en procesión con el siguiente recorrido: Carretera de los filtros en la plaza de Fátima, Plaza del Cedro, C/ Ordesa, Callejón del Arco, C/ Miguel de Unamuno, C/ Las Palmeras, C/ Francisco Guerrero, C/ Javier Tortosa y subida al santuario, donde tendrá lugar la bendición y canto final a la Virgen en el interior del templo. Desde el santuario se pide a los fieles que deseen participe lleven consigo velas para alumbrar en la procesión acompañando a la Virgen, durante la cual se rezarán oraciones y se cantará a la Madre de Dios.

Rosario matinal con María Auxiliadora. El barrio del Zaidín celebra en la mañana de este domingo 14 de mayo Rosario de la Aurora con la imagen de María Auxiliadora. La cita es a las 8:00 de la mañana desde su sede, la Iglesia de Maria Auxiliadora, hasta la Residencia de las Hermanitas de los Pobres.

Aniversario Despojado. Este sábado día 13 de mayo se celebrará Función del XXXI Aniversario Fundacional de la Hermandad de Jesús Despojado. Será a las 19.30 horas en nuestra sede de San Emilio. Durante su celebración se impondrán las insignias de plata a los hermanos que cumplen XXV años en nuestra corporación.

Cultos Sentencia. Los hermanos de la cofradía de la Sentencia celebran este domingo 14 de mayo, a las 11:00 horas en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, los Cultos Mensuales en acción de gracias por la Estación de Penitencia.

Cultos a Madre de Dios, en el Huerto. La comunicad de Comendadoras de Santiago y la hermandad de la Oración en el Huerto vienen celebrando en estos días triduo solemne en honor de la Titular de monasterio contemplativo, la Madre de Dios. Este domingo, día 14 de mayo, la Eucaristía será a las diez de la mañana, con posterior besamanos hasta las 20.30 horas. La función religiosa estará presidida por el capellán del convento, Emilio Garrido.