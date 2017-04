Cuando las chías tocan la trompeta

Las cuatro chías, con sus tambores y largas trompetas interpretando la melodía propia creada por Manuel Elvira, director de la banda de Música Los Ángeles de Granada, volvieron a abrir el clásico cortejo de la hermandad de la Soledad de San Jerónimo. Las chías blanca, negra, roja y morada llamaban la atención de todo el público que contempló al cortejo en su recorrido por las calles granadinas, especialmente de los niños, que no dejaron de proferir el tradicional grito de ‘Chía toca la trompeta’. Este grito de la chiquillería se trata de una tradición que no desaparece de la ciudad.

Tras las chías, la cruz de guía de la hermandad y las filas de hermanos vistiendo sus túnicas de raso negro con el característico capillo amarillo en forma de escapulario y los originales farolillos de forja tradicionales en esta cofradía recorrieron la ciudad en la noche del Viernes Santo. La hermandad de la Soledad es continuadora de la que ya en el siglo XVI partía de la desaparecida iglesia de Santiago en la calle Elvira, y que se recogía en el Monasterio de Santa Paula, un lugar íntimamente vinculado a esta cofradía que también tuvo aquí su sede hasta principios de los años setenta, lo que hace que todavía ayer muchas personas la llamara por las calles la Soledad de Santa Paula. Precisamente, a muchos les gusta darse cita para ver la cofradía al pasar por delante del antiguo convento de la calle Santa Paula, algo que ocurría pasadas las ocho de la tarde, cuando el cortejo buscaba la carrera oficial, a donde llegaba pasadas las diez de la noche.

En el primer paso, el más sobrio de la Semana Santa, el Señor iba situado sobre unas pequeñas andas llevadas sobre el hombro por hermanos que vestían túnicas y unos verdugos sobre la cabeza. Muy cuidada la presentación de la imagen, que si sigue conservando el acompañamiento de los personajes vivientes de la Virgen y ‘las tres Marías’. La banda de los Ángeles acompañaba al segundo paso, el de la Soledad, bellísima dolorosa del siglo XVII atribuida a Pedro de Mena. Del año 1881 data su impresionante manto, una verdadera joya del bordado que, incluso, en alguna ocasión llegó a lucir la Virgen de las Angustias. Cuidadas interpretaciones musicales acompañaban el andar costalero de la cuadrilla. Trabaja ya la cofradía en la realización de un nuevo paso para la Soledad, proyecto que será realidad en no demasiado tiempo.

En el cortejo de la cofradía muchos espectadores intentaban localizar al preso que este año libera la cofradía, que desde hace unos años lograba rescatar esta tradición de antiguo en la corporación. En esta ocasión, el preso propuesto para su indulto por la Audiencia Provincial fue rechazado, al igual que en Málaga, por el Ministerio de Justicia por no cumplir con los requisitos solicitados. “Respetando dicha resolución y gracias al apoyo de nuestras instituciones -Audiencia Provincial, Subdelegacion del Gobierno, Prisión de Granada, Juzgado de vigilancia penitenciaria y Centro de Inserción Social- se procederá a liberar (que no indultar) a un preso este próximo Viernes Santo”, señalaba hace unos días la hermandad. Para ello, un preso en segundo grado ha sido pasado a tercer grado y así se ha podido así llevar a cabo su liberación, con el compromiso además de tramitar su futuro indulto. “Cumplimos así con nuestro compromiso cristiano que no es otro que llevar la Misericordia a los que no tienen libertad. Agradecemos profundamente a todas las Autoridades pertenecientes a los organismos citados esta solución alternativa”, indicaban desde la cofradía.