El víacrucis más especial

Todo parecía Martes Santo: la temperatura, la gente a las puertas de San Juan de los Reyes, la Alhambra asomada al otro lado de la colina, el olor a incienso y Jesús de la Amargura recorriendo en su paso procesional las calles que lo llevaron hasta la Catedral.

Allí, en el interior de la seo granadina, se celebró el tradicional viacrucis que agrupa a todas las hermandades y que hizo que el paso procesional con el magnífico nazareno del templo de San Juan de los Reyes recorriera as naves acompañando el rezo de las distintas estaciones. Numerosas personas se dieron cita en este acto, que este año tiene connotaciones especiales por el hecho de celebrarse el primer centenario de la fundación de la cofradía del Vía Crucis, que marca el resurgir de nuestra Semana Santa actual. Por este motivo, por vez primera la imagen que ha presidido el acto lo ha hecho sobre su paso procesional y no en andas.

Ayer Jesús de la Amargura estrenaba una nueva túnica, bordada por el malagueño Sebastián Marchante y donada por el Colegio Farmacéutico de Granada -entidad que es Hermano Mayor Honorario de la Hermandad-. La túnica está inspirada en el barroco granadino de los siglos XVII y XVIII y cuenta con bordados en oro sobre terciopelo morado, contando con pronunciada cola.

La Capilla Musical Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Granada acompañó al paso procesional, que recorrió las calles San Juan de los ReyesCuesta del Chapiz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza Nueva, Elvira, Cárcel Baja y Plaza de las Pasiegas.

La imagen de Jesús de la Amargura permanecerá en la Catedral hasta este domingo. La Banda y Unidad de Música Ángeles de Granada acompañará al paso procesional, aunque no faltarán momentos emotivos como el que se vivirá en Plaza Nueva, donde la Banda de CC y TT de Ntro. Padre Jesús Despojado interpretará la marcha ‘No me abandones’, dedicada al Centenario del Vía Crucis. El itinerario de regreso será: Salida a las 18:30 horas desde la S. I. Catedral de Granada (Puerta de la Encarnación), Plaza de las Pasiegas, Pie de la Torres, Capuchinas, Plaza de la Trinidad, Mesones, Puerta Real, Ángel Ganivet, San Matías, Colcha, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, Paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, C/ San Juan de los Reyes y entrada en San Juan de los Reyes (23:15 horas).

Sábado y domingo se celebrarán cultos en honor a Jesús de la Amargura en la Catedral, templo desde el que salió la cofradía durante muchos años. El sábado, 11 de marzo, a las 19:30 horas será el rezo del Triduo en la Catedral y Eucaristía (a su término entrega de la medalla conmemorativa del Centenario a las hermandades de Semana Santa de Granada en la Sacristía de la Catedral). El domingo, a las 12:30 horas, será la celebración principal del Centenario en la Catedral, presidida por el Arzobispo de Granada.