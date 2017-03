Luis Recuerda pregona la Semana Santa recordando sus vivencias y sentimientos cofrades

“Soy cofrade. Soy cofrade por la gracia de Dios. Este pregonero se reconoce católico, apostólico, romano… y cofrade. No podía ser de otro modo”, afirmaba en sus primeras palabras, tras pedir venia para dar su pregón, el cofrade granadino Luis Recuerda. Ayer era el encargado de anunciar la llegada de una nueva Semana Santa desde el escenario del Teatro Isabel la Católica.

La Federación de Cofradías volvió a organizar este acto que hunde sus raíces en el año 1935, y que estuvo presidido por el Vicario de la diócesis y el alcalde de la ciudad, entre otras autoridades.

Recuerdos de su infancia “en una familia cofrade”, y como su madre le enseñó que “las cofradías son una forma de vivir la fe y hacerlo en comunidad” servían a Luis Recuerda para introducir al público asistente en su alocución. “Soy cofrade porque se me enseñó a ver en el otro, en el prójimo, a un hermano”, dijo. “Soy cofrade porque mi casa era un sinvivir según avanzaba la Cuaresma”, recordando su niñez en torno al montaje de los pasos de la cofradía del Vía Crucis, entonces en la Catedral, o su primera salida procesional junto a su padre en la cofradía albaicinera cuando solo tenía tres años e hizo ya todo el recorrido de la mano de su desaparecido padre, a quien tuvo muy presente en su alocución y dedicó unos sentidos versos pidiéndole le diera la mano en su tarea como pregonero.

"No hacemos un desfile procesional, hacemos estación de penitencia", afirmaba en sus palabras, en las que no dejó pasar por alto el pregonero su amor por la Semana Santa de Sevilla, donde pasa parte de los días santos, recordando incluso versos de Rodríguez Buzón dedicados a la hispalense Virgen del Valle, cofradía de la que es hermana su mujer. También se acordó de su abuela, que profesaba gran devoción a Jesús del Gran Poder, al que cada Madrugá acompaña Luis Recue0da por las calles de Sevilla vistiendo “la túnica que he de reconocer me cambió la vida”. Precisamente una vivencia de juventud en esta hermandad hispalense ocupó algunos minutos de sus palabras para describir el sentido de la palabra “hermano” en una cofradía. En verso explicó el sentido de ser hermano y el orgullo de pertenecer a una cofradía, “no cabe más hermosura que ser cofrade y hermano”, afirmando que “no hay en la vida nada como la dicha de ser cofrade en Granada”.

El momento que viven los hermanos de San Agustín tras los besapies al Señor cada Cuaresma fue otra de las vivencias que recordó a lo largo de su pregón, así como el instante de vestirse de nazareno para acompañar a Jesús Despojado: “no nos disfrazamos, nos revestimos con la túnica de nuestra hermandad para hacer pública estación de penitencia y esos son palabras mayores”. Reclamó que el nazareno vaya con el rostro cubierto desde que sale de su casa, así como la elegancia de las túnicas. Al Cristo de San Agustín dedicó bellos párrafos de su texto, afirmando que es “la mayor devoción a Cristo de la ciudad de Granada”, así como a su cofradía de Jesús Despojado, de la que recordó su periodo fundacional y a sus costaleros y banda.

Las vivencias de los cofrades en la Cuaresma granadina, “esa antesala de la gloria que es la gloria misma”, no faltaron en la alocución de Recuerda, quien dijo “cómo nos gusta decir aquello de… ya huele a Semana Santa”, afirmando que en Granada huele a Semana Santa todo el año, con estampas como el puesto de venta de incienso de la esquina de la calle San Antón al que dedicó, incluso, versos.

Sueños

Soñó el pregonero con la Semana Santa y la jornada del Domingo de Ramos, con los niños vestidos de hebreros en La Borriquilla. También soñó con las manos de dolorosas, como la Amargura, Encarnación, Consolación, Reyes, Merced, la Soledad de Santo Domingo, Amor y Trabajo, Dolores, Dulce Nombre, Remedios, Santa María de la Alhambra, Consuelo, Mayor Dolor, Penas, Soledad del Calvario o la Virgen de la Victoria y la Concha, a las que dedicó bellos versos.

Soñó también el pregonero con la salida de la cofradía de la Luz y el Trabajo, los atardeceres de Granada, el Señor del Rescate “no hay otro rostro que pueda igualar su serena belleza y la elegancia de su presencia, el mejor vecino del barrio de la Magdalena”, la salida del Viacrucis o la procesión del Silencio “momento en el que Granada es más íntima, más Granada, en su silencio. Las luces se apagan, el ronco tambor resuena en lo más profundo de nuestro ser, cortejo de negro, las colas de las túnicas ya no van al brazo ni en esparto. Esta noche, las negras colas arrastran sobre el adoquinado”, señalaba.

También estuvo presente Federico García Lorca en el texto del pregón, con frases del poeta de Fuentevaqueros referidas a la Semana Santa, por ejemplo sobre la Santa Cena o la Soledad de ‘Santa Paula’, y no se olvidó del momento de las tres de la tarde en el Campo del Príncipe, de los cofrades ya fallecidos o de la Resurrección de Cristo, indicando que “en Granada resucitas por tres veces, con sones de campanillas y murmullo alegre de chiquillería”. Concluía su pregonero el texto señalando que “como estaba escrito todo se ha consumado, en Granada ¡ha resucitado!”.

“Cristo todo lo llena”, “no hay más verdad que Cristo” o “Granada pregona la gloria”, fueron algunas de las frases con las que Luis Recuerda reafirmó su compromiso como cofrade y católico en un texto ovacionado por el público asistente al acto, en el que también participó la Banda Municipal de Música de Granada.