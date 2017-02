La provincia celebra hoy el 'Jueves Lardero'

Jueves Lardero es el nombre con el que se conoce en diversas partes de España al jueves en que comienza el carnaval, o lo que es lo mismo, el jueves anterior al Miércoles de Ceniza. Se celebra en distintos pueblos de la provincia. Este día, en algunos lugares, se conoce con otros nombres como Día de la Mona (Albacete), día de la tortilla, día del choricer o choricé (Bajo Aragón), jueves merendero (Salamanca), Jueves Graso, o Jovelardero.

En muchos pueblos este día se celebra una fiesta popular con diferentes costumbres, aunque básicamente consiste en una jornada al aire libre donde la gastronomía tiene un papel muy importante. La fiesta se celebra especialmente en las regiones orientales de la Península Ibérica, en algunas de las cuales se dice: "Jueves lardero, longaniza en el puchero". Cabe destacar la etimología de la palabra lardero que deriva del latín lardarius que significa tocinero.

El Jueves Lardero, también conocido como jueves gordo o día de las merendicas, es una fiesta tradicional en varias localidades de esta provincia. En Churriana de la Vega la gente acude a una zona de campo al lado del río Dílar a pasar el día. En Chimeneas se celebra con el nombre de ‘el Pucherico’, dado que este dia las madres con sus hijos iban al campo donde estaban los padres trabajando y se comían el puchero juntos; además era el día que se comía el primer salchichón casero de la matanza del cerdo, costumbre que aún se conserva; a partir de ahí se iban juntando las distintas familias y ya todo era celebración. En tiempos antiquísimos se le llamaba jueves tocinero.

En la localidad de Pulianas se celebra desde tiempos inmemoriales. El tradicional ‘Jueves Lardero’, invita a los vecinos a pasar un día de merendica en el campo. Se estima que más de un millar de personas participen en esta actividad. Se repartirán roscas, huevo y en el Barrio Alto, se encenderá una lumbre

Otro municipio en el que se celebra es El Valle, compuesto por las localidades de Melegís, Restábal y Saleres. Aquí recibe el nombre de Dia de la Merendica. Desde primeras horas de la mañana los niños en edad escolar (8 a 13 años) se van al campo en grupos de varias personas y por las tardes salen los mayores con los más pequeños. Los primeros comienzan a explorar el territorio por ellos mismos (Castillo de los moros, minas de la sierra, Cuevas de Gallina, acequia de los Arcos, etc) Los mayores por el contrario se quedan en las cercanías: Barranco de las Arenas, Baño de Melegís, Fuente de los 7 años,... donde hacen merceores (columpio que se hace con sogas desde alguna rama horizontal de algún árbol) y se cantan canciones antiguas e infantiles, jugando al corro, la cuerda, etc. No puede faltar en la cesta de la merendica, los frutos secos (nueces, pasas, dátiles, últimamente llevan pipas), como almuerzo el bollo de aceite, el salchichón de la matanza y para la merendica la tortica (torta de azúcar o chicharrones, pero más pequeña de lo común) y por supuesto el huevo duro. El jueves ladrero, bollo, higos y huevo.

Cúllar Vega

Esta festividad es especial en Cúllar Vega. Como es costumbre desde hace décadas, el municipio de Cúllar Vega celebrar hoy día 23 de febrero, su tradicional ‘Jueves Gordo’, una fiesta típica que, como cada año, volverá a reunir a cientos de vecinos de la localidad y de otras colindantes en la Vega granadina.

Esta fiesta se celebra cada año el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, justo antes del Carnaval. Como explica el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez Cabrera, originariamente “los agricultores celebraban con esta fiesta el final de la campaña de deshoje del tabaco, organizando un día de campo que se trasladaba al interior de los secaderos cuando hacía mal tiempo”. El nombre de la fiesta viene, precisamente, porque era el último día en la antesala de la Cuaresma en el que los vecinos podían comer grasa animal.

Como antaño, los vecinos de este municipio celebrarán mañana esta fiesta desde primera hora de la mañana y durante todo el día, en las inmediaciones del Campo de Fútbol de San Miguel en Cúllar Vega. Todos disfrutarán delos tradicionales hornazos de aceite, que podrán adquirir en todas las panaderías del pueblo. Y es que, como apunta el alcalde cullero, “todavía pueden verse a muchos vecinos mayores haciendo los típicos corros con sus cánticos, como manda la tradición”. El Ayuntamiento de Cúllar Vega ha programado diversos talleres y actividades lúdicas para acompañar la celebración, con la colaboración de la Asociación Juvenil “Cúllar Vega Eres Tú”, el club deportivo Cúllar Vega Base, el AMPA San Miguel, el club de Petanca, el Club Rítmica Cúllar Vega, CTM Cúllar Vega, varios clubes de artes marciales y el club de Balonmano Vega de Granada. En estos talleres, que se celebrarán a partir de las 9,30, participarán los más de 600 escolares del colegio Francisco Ayala de Cúllar Vega, que mañana no tendrán clase.

La concejala de Cultura cullera, Mª Ángeles polo, anima a los vecinos del municipio, y también de otras localidades colindantes, a participar “en una de las tradiciones más antiguas y auténticas que quedan aún en la Vega de Granada”.