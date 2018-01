La predicción del tiempo para todo el año en Granada, según las cabañuelas

MAYO | «Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo y es más seguro, hasta el cuarenta y uno». Comienza el mes despejado y fresco. Al final de la primera decena bajan las temperaturas, entra un frente del Sureste/Suroeste que puede producir precipitaciones a mediados de mes en Granada y Sierra Nevada, con vientos variables. Alrededor del día 20, siguen los vientos y las precipitaciones pueden ser generalizadas. Los vientos y la inestabilidad siguen hasta fin de mes. (La festividad del Corpus Christi es el 31 de mayo).

NOVIEMBRE | «En mediados noviembre, si no has sembrado no siembres». Comienza el mes despejado y con temperaturas más altas de lo normal para la época. Al final de la primera semana aumenta la nubosidad y llegando a mediados de mes aumentan los vientos, pudiendo haber precipitaciones sobre Granada y sus sierras. Ya en la segunda quincena bajan las temperaturas, hay una mejora fugaz del tiempo y ya en la última semana puede haber precipitaciones de agua o nieve por la parte Este y Sur, con frío húmedo y vientos.