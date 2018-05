Sorteo de entradas dobles en palco del Granada CF El partido tendrá lugar el sábado, 2 de junio, a las 20.30 horas, en el nuevo estadio de Los Cármenes IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 10:07

¿Quieres ir a ver el Granada CF - Cádiz en el palco? No te pierdas la ocasión de seguir a tu equipo desde la mejor zona de la grada de Los Cármenes. Por ser suscriptor IDEAL ON+, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de una de las 2 entradas dobles al palco, para el encuentro entre el Granada CF y Cádiz. Si aún no eres suscriptor, estás a tiempo de darte de alta y participar en el sorteo.

El partido tendrá lugar el sábado, 2 de junio, a las 20.30 horas, en el nuevo estadio de Los Cármenes. Las personas afortunadas se darán a conocer el miércoles 30, para que puedan retirar sus entradas el viernes 1, en la sede del periódico IDEAL en Peligros, en horario de 9 a 22 horas.

No olvide rellenar sus datos en el Área Personal para poder contactar contigo. Al participar en el concurso, da su consentimiento tácito para publicar su nombre en esta página, si es una de las personas agraciadas.

¡Suerte!