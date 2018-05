OFERTA ESPECIAL ¿Quieres dos entradas gratis para el concierto de la OCG en el Manuel de Falla? Únete a IDEAL ON+ Navega sin límites en IDEAL.ES durante un año y consigue dos entradas para el concierto de la OCG en el Manuel de Falla IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 10:02

¿Todavía no te has suscrito a IDEAL ON+ para leer sin límites la actualidad de nuestra provincia? Si no lo has hecho y además eres un amante de la buena música, estás de enhorabuena con esta oferta:

-Navegación ilimitada en IDEAL.ES durante 1 año.

-Regalo de 2 entradas al concierto XL Aniversario del Centro Cultural Manuel de Falla, valoradas en 50 euros.

TODO POR 49,95 EUROS

Ésta es una de las muchas ventajas de pertenecer al Club IDEAL ON+, que ya disfrutan cientos de suscriptores en Granada. Además podrás participar en sorteos semanales de entradas para el Granada CF, CB Granada, menús en los restaurantes más destacados del momento, y numerosas propuestas de ocio y salud. Además, con la tarjeta Platino que recibirás, podrás acceder a los descuentos inmediatos en nuestros comercios adheridos. Consulta todas las ofertas en el Club del Suscriptor ON+ y únete a la actualidad de tu tierra.

40 años de Manuel de Falla

Con motivo del cuarenta aniversario del Centro Cultural Manuel de Falla en Granada, la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la dirección de Antoni Ros-Marbà, y el acompañamiento en el piano de Iván Martín, ofrecerá el viernes 15 de junio, a las 20.30 horas, un concierto con una selección de obras del compositor gaditano Manuel de Falla.

Los primeros cien lectores que se suscriban a esta oferta, podrán disfrutar gratuitamente, junto al acompañante que elijan, de piezas como 'Fuego fatuo', 'Noches en los jardines de España' o 'El sombrero de tres picos'.

No lo pienses más y únete en este enlace a la oferta de 1 año de IDEAL ON+ más 2 entradas al concierto de Manuel de Falla.

Las entradas se podrán retirar en la Oficina Centro de IDEAL a partir del 1 de junio.