'Dirty Dancing, el musical' llega al Palacio de Congresos de Granada: entradas con descuento

Dirty Dancing es, para muchos amantes del cine, uno de los clásicos más memorables de la historia del cine. Es por ello que el musical basado en esta mítica película está arrasando en su gira por España, que llegará al Palacio de Congresos de Granada el próximo 1 de marzo, a las 20:30 horas.

Este musical, dirigido por Federico Bellone, ha batido récords por todo el mundo, por la magnífica forma en la que logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los 80, con todas las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande.

Después de arrasar en el West End de Londres y de dos exitosas giras por todo el Reino Unido, ‘Dirty Dancing, el musical’ llega a los escenarios españoles con fantásticas y memorables canciones como "Hungry Eyes", "Hey! Baby", "Do you Love Me?" o el clásico "(I've Had) The Time of My Life".

