Una fórmula maestra contra el aislamiento del alumno con cáncer

La noticia llegó a un colegio de Monzón, una pequeña ciudad de Huesca con 18.000 habitantes: uno de sus alumnos había sido diagnosticado de cáncer en plena vacaciones. Guillén tenía un linfoma de Burkitt y el tratamiento, con ingresos hospitalarios para los ciclos de quimioterapia y sus largas recuperaciones, impedirían al niño de ocho años a asistir a sus clases durante, al menos, siete meses. Y la noticia hizo mella en su tutor, Javier Mur, profesor de cuatro de primaria en el Colegio Minteen aquellos momentos.

«Me dicen que tengo un alumno que está recibiendo tratamiento con quimioterapia y que durante al menos siete meses no podrá asistir a clases», recuerda el profesor Mur. «Teníamos que darle apoyo para que no se sintiese solo, tanto a él como a su familia». Manos a la obra, comenzó a buscar información para saber cómo dar los primeros pasos y conseguir su objetivo. «Le planteé a los alumnos que ejercieran de profesores de Guillén. La mecánica consistió en dividirlos en grupos de cuatro alumnos, a cada grupo le asignaba una materia y le daba dos semanas para que trabajaran en un proyecto que le sirviera a Guillen para estar al tanto de lo que se había trabajado en clase».

Los compañeros de Guillén comenzaron haciendo murales, donde explicaban el tema correspondiente o planteaban ejercicios que pudiera resolver Guillén en su casa, que, cada quincena, el profesor Mur le entregaba, junto a mensajes de ánimo, a veces personalmente, a veces por intermedio de su madre. Pronto, los alumnos pasaron a trabajar el vídeo y, de esta manera, estas clases evolucionaron hacia pequeños cortos, historias elaboradas por los mismos compañeros.

Un ejemplo

«A raíz del proyecto he conocido a profesores que están pasando por lo mismo y se han lazando a ayudar a niños como Guillén», dice Javier Mur. «Mi consejo es que sepan contextualizar con su propia situación. Una vez que esto se logra, hay que tener presente que están trabajando con una persona que está luchando por su vida, así que lo principal no debe ser lo curricular, sino la parte emotiva, el apoyo. Hacer que el niño no se sienta solo, y conseguir motivarle para que tenga más energía que le ayude a levantarse con más de ganas de vivir. Para mí era muy satisfactorio cuando iba a casa de Guillén y lo veía con ganas de volver al colegio, eso es fundamental».