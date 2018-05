Willy Toledo cambia los juzgados por un centro pastoral de Vallecas: «No he cometido ningún delito» Javier Bardem y Willy Toledo. / Efe La declaración judicial de Willy Toledo prevista para hoy se aplaza hasta el 28 de junio por la huelga de jueces EFE Madrid Martes, 22 mayo 2018, 14:08

Willy Toledo considera que «no ha cometido ningún delito» y por eso no ve «necesidad de comparecer» ante un juez. Así lo ha dicho hoy el actor en rueda de prensa a las 11:30 horas, la misma hora en la que habría tenido que declarar en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid por ofensas a la religión.

Toledo no ha acudido al Juzgado de Plaza Castilla y, en su lugar, ha reunido a la misma hora a compañeros de profesión como Javier Bardem y Alberto San Juan en el centro pastoral San Carlos Borromeo de Vallecas, aunque, finalmente, la vista se ha suspendido por la huelga de la Justicia convocada para el día de hoy. El actor ha adelantado que la nueva citación será el próximo 28 de junio: «Lo que venga lo asumiré. No con deportividad, pero lo asumiré», ha declarado.

«Considero que no he cometido ningún delito y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad... la Constitución me ampara en todos esos hechos», ha dicho.

A Toledo se le atribuye haber criticado en Facebook la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 salieron en procesión con una gran vagina por Sevilla: «Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la 'santidad y virginidad de la Virgen María'», escribió entonces en esa red social. «Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abracen la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho, pero sin embargo no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias e inquisitoriales contra quien opina distinto a mí», ha dicho Toledo.

El actor ha añadido que «todo esto viene de una malísima llamada Transición y peormente gestionada Transición, donde los poderes franquistas continuaron intocables, en sus mismos puestos». «El hecho de que eso se pueda penar con cárcel me parece un retraso que nos lleva a la época del franquismo», ha opinado Javier Bardem, para quien la «sagrada» libertad de expresión «está en peligro».

Decenas de personas han acudido al centro pastoral de Vallecas, donde han acogido a Toledo y a los expertos religiosos y jurídicos que han comparecido junto a él entre aplausos y al grito de «libertad de expresión» y «viva el coño insumiso».

Endika Zulueta, abogado del actor, ha aseverado que «esto es '1984' de Orwell, el Gran Hermano controlando nuestros pensamientos», mientras que María Eugenia R. Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, ha manifestado que la «actitud» de Toledo «deber ser secundada también colectivamente».

«Willy Toledo es víctima de una persecución por un delito inexistente», ha dicho Isabel Elbal, abogada y profesora de Derecho Penal, quien ha añadido que se trata de un «gesto de desobediencia civil» y una «protesta que ha de ser colectiva y no individual».

Javier Baeza, cura de San Carlos Borromeo, ha justificado abrir las puertas del centro pastoral a Toledo porque «como comunidad religiosa pensamos que nadie puede ser perseguido por sus ideas». El Arzobispado de Madrid, por su parte, aseguraba en una nota de prensa que «no se ha autorizado la utilización de dependencias de la iglesia» de San Carlos Borromeo para la rueda de prensa convocada por el actor en la que también le ha apoyado el teólogo Benjamín Forcano.