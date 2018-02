La vida es larga y hay que ahorrar Mariano Rajoy, en su estado más puro, recomendó a las familias españolas el ahorro, «que sirva como complemento –dijo– de la pensión pública» Pensionistas en la Acera del Casino. / Ramón L. Pérez EDUARDO PERALTA Domingo, 11 febrero 2018, 12:36

Mariano Rajoy, en su estado más puro, recomendó a las familias españolas el ahorro, «que sirva como complemento –dijo– de la pensión pública». Lo hizo este jueves en un foro del diario ABC y se refería a que había razones para el optimismo, ya que por primera vez en nueve años los ingresos por cuotas a la Seguridad Social crecieron más que el gasto en pensiones. Desconozco si los datos son motivo de satisfacción, si con ello se contribuye a garantizar el sistema que sustenta a los jubilados, o de preocupación para advertirnos que hay que estar preparados por si se agotan las reservas.

En ese acto el presidente del Gobierno anunció alguna medida concreta y urgió a los dos partidos más cercanos al PP a pactar los Presupuestos y la financiación autonómica. Me temo que su deseo caiga en saco roto por mucho que el inquilino de la Moncloa señalara que «la política no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril». España no es Alemania, ni falta que nos hace para muchas cosas, pero sobre acuerdos políticos algo podíamos aprender. Esta semana hemos conocido que la canciller (¿o es cancillera o cancilleresa?) Merkel, perteneciente a la Unión Cristiano Demócrata (CDU), ganadora en la últimas elecciones, con un 33 por 100 de los votos, ha pactado con los socialdemócratas de Schulz, que obtuvieron un 20,5 por 100. Cada uno tendrá seis ministerios, tres muy potentes serán ocupadas por miembros de la segunda fuerza política, Finanzas, Trabajo y en Exteriores el propio Schulz ha renunciado a esta última cartera y abandona el liderazgo en el SPD. Impensable aquí, donde nadie es capaz de sacrificarse y la política es un enfrentamiento eterno y estéril, como dijo el mismo Rajoy. Pero tampoco contribuye el PP con generosidad en búsqueda de acuerdos, como sobre la Justicia, la reforma electoral, ni el PSOE en apoyar a Guindos para acceder al Banco Central Europeo. Gobernar con sentido de Estado es a veces impopular. Lo fácil es el populismo.

La interpretación que se hizo tras la repetición de elecciones fue que los partidos se pusieran más de acuerdo y funcionara el consenso. Ahora que se presupone algún cambio en el consejo de ministros podría ser el momento de fortalecer el pacto de legislatura entre PP y Ciudadanos, pero ambos están a la greña y en busca del mismo espacio, perdido o por encontrar. La fruta no está madura pero la vida es larga y no conviene gastar ni esfuerzos ni dinero. ¿No les parece?

PD. Permítanme unas últimas líneas para rendir un sentido homenaje a Gonzalo López Alba, amigo desde hace casi treinta años y un excelente periodista que ha dejado este mundo. Compartí trabajo y una relación que ha perdurado desde entonces gracias a su vinculación con Granada, una tierra muy querida por él. Su trayectoria impecable como informador comprometido con el rigor, la verdad y la ética profesional, hicieron que sus textos siempre fueran una referencia para entender la actualidad política de este país, con todas sus claves y entresijos, plasmados también en un ensayo ejemplar sobre la llegada del último gobierno socialista y otras dos obras que descubrieron a un magnífico novelista. Descansa en paz, amigo.