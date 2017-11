El timo catalán está descubierto CARTA DEL DIRECTOR Lo surrealista en el monotema catalán ha sido esta semana lo afirmado por la secretaria general de Esquerra Democrática, Marta Rovira, el colmo de la mentira y engaño, cuando ha afirmado que el Gobierno había amenazado «con muertos en la calle» de continuar el proceso secesionista Marta Rovira. / EFE EDUARDO PERALTA Domingo, 19 noviembre 2017, 12:35

Estaba claro que el independentismo catalán que algunos proclamaban hasta la saciedad, además de ilegal, era una milonga, puro engaño. Ni significaba el sentir de «todo un país», ni en el hipotético caso de llegar a la secesión Cataluña sería más rica, dentro de Europa, cuando su declaración no ha tenido respaldo alguno. No está mal reconocer la falta de preparación para el día después, especialmente cuando el Gobierno de España pone en marcha los mecanismos suficientes para restaurar la legalidad democrática. Unos son presos preventivos y otros ponen tierra por medio para evitar o retrasar su encarcelamiento. A la vista de la actuación de la fiscalía belga, no exenta de algún requerimiento insólito, parece dispuesta a aceptar la extradición de Puigdemont. Pero lo surrealista en el monotema catalán ha sido esta semana lo afirmado por la secretaria general de Esquerra Democrática, Marta Rovira, el colmo de la mentira y engaño, cuando ha afirmado que el Gobierno había amenazado «con muertos en la calle» de continuar el proceso secesionista. Otra falsedad.

