Tala un árbol de su casa y le caen 100.000 euros de multa

José Vélez es un vecino de El Escorial que se ha visto en una situación comprometida. Ha sido multado con 100.000 euros por derribar un fresno que se encontraba en una parcela de su propiedad. El problema es que debía solicitar un permiso. Este caso data de 2010 pero aún no se ha resuelto. Tanto que incluso podría ser desahuciado de la casa junto a su familia. “Tenía diez metros de alto. Un día después de la tormenta apareció inclinado sobre la casa. Me dio miedo. Además, tenía ramas secas, estaba enfermo”, comentaba.

"Me he ofrecido a dar clases de Botánica y plantas medicinales o hasta plantar mil árboles pagados con mi bolsillo, pero desde el Ayuntamiento me negaron cualquier solución"