Sánchez insta a ERC a «retirar» su apoyo a Torra

Pedro Sánchez sostiene que es inexplicable que una formación que se dice progresista, como Esquerra Republicana de Catalunya, acepte que un «racista» ocupe la principal institución de Cataluña. El secretario general del PSOE ha defendido que Quim Torra «no puede representar a los catalanes porque ha construido un discurso de odio contra la mitad de la sociedad catalana» y ha solicitado directamente a la formación de Oriol Junqueras que le «retire» el apoyo.

No es la primera vez que Sánchez subraya la incoherencia de los republicanos. En el principal partido de la oposición son conscientes de la incomodidad que ha despertado entre muchos miembros de ERC el perfil del elegido por Carles Puigdemont. De hecho llevan días tratado de agitar su conciencia, pero esta mañana en la Ser el líder del partido ha ido un paso más allá. «No puedo entender que alguien que se dice de izquierdas apoye a un supremacista», ha insistido.

El secretario general del PSOE ha defendido, en esa línea, que la contundencia desplegada por su partido contra Torra, desde que fue investido presidente de la Generalitat, no tiene nada de «táctica electoral» y que es una cuestión de principios. En la última semana, Sánchez ha propuesto ya tres reformas legales para hacer frente al gobernante catalán: la de la tipificación del delito de rebelión en el Código Penal; la regulación de las tomas de posesión de altos cargos, y sanciones para quienes desde las instituciones lleven a cabo actuaciones discriminatorias.

Después de haber ganado hace un año las primarias de su partido con un programa que, entre otras cosas, abogaba por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España, Sánchez ha argumentado, además, que «no se puede renunciar a la españolidad de la sociedad catalana». Según ha subrayado, eso no significa dar marcha atrás. «Siempre he puesto de manifiesto la diferencia entre quienes defendemos la concepción diversa de las naciones y lo que hacen Podemos o el independentismo: nosotros no reconocemos el derecho de autodeterminación y no identificamos nación con Estado», ha apuntado.

También ha lanzado un dardo a Albert Rivera, al que ha vuelto a acusar de «aznarización». «Para vencer al independentismo, el nacionalismo -dijo- no es la fórmula».