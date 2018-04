Sánchez pide a Rivera que no bloquee investir a Gabilondo, «el candidato con más apoyos» El secretario general del PSOE defiende que el socialista es un candidato «ejemplar e independiente» para gobernar en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes EUROPA PRESS Trujillo (Cáceres) Sábado, 28 abril 2018, 13:21

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aseverado este sábado que el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, es «ahora mismo» el que «reúne más apoyos en escaños» para una investidura, por lo que ha reclamado a Ciudadanos que «no bloquee el abrir un nuevo tiempo» en la comunidad madrileña.

«Nosotros al señor Rivera no le pedimos que nos vote, simplemente que no bloquee el abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid», ha aseverado Pedro Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Trujillo, donde ha asistido a la inauguración de la Feria Nacional del Queso, acompañado por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

A preguntas de los periodistas sobre la dimisión, este pasado viernes, de Cristina Cifuentes como presidenta del PP de Madrid, Pedro Sánchez ha considerado que «más allá de lo que pueda ser la vida orgánica, en este caso del PP de Madrid», en la actualidad Ciudadanos debe preguntarse «si quiere o no que la dignidad y la ejemplaridad presidan la Comunidad de Madrid».

Así, el dirigente del PSOE ha aseverado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, «tiene que ser primero coherente con sus palabras, y tiene que mostrar un compromiso con los madrileños». «Si el señor Rivera dice que el PP en Madrid es un partido podrido, no puede haber ninguna manzana limpia y libre de sospechas», frente a lo cual, el PSOE propone un candidato, Ángel Gabilondo, que «una persona ejemplar, independiente, y que lleva el apoyo de un partido como el PSOE para abrir un nuevo tiempo en la comunidad de Madrid», ha aseverado el líder socialista.

Y es que, a juicio de Pedro Sánchez, ésta no es «una cuestión electoral», por lo que ha añadido que no le «parece razonable que con los problemas que hay sobre la sanidad, la educación, la dependencia o en infraestructuras» en Madrid, Albert Rivera «esté planteando un presidente interino», que «poco menos no gobierne el día a día de los madrileños».

«Los madrileños no se merecen estar doce meses esperando a que sean convocadas las elecciones y por tanto tener un gobierno con plenas capacidades», ha aseverado el dirigente del PSOE, quien ha considerado que «esto tiene que hacer reflexionar al señor Rivera», ha concluido.