Revelan las palabras de la cuñada de 'El Chicle': "Sacó un cuchillo y me dijo que me quitara la ropa" 01:21 "Luego sacó una caja de condones que tenían en la guantera y me dijo que eligiera sabor… se puso el condón y me penetró" IDEAL.ES Martes, 9 enero 2018, 10:45

'El programa de Ana Rosa' ha revelado la declaración de Vanesa, la hermana de Rosario Rodríguez, la mujer de Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', asesino confeso de Diana Quer, que antes de acometer su último ataque en Navidad estuvo de fiesta con cuatro mujeres.

La mujer le denunció por violación en 2005 y este fue su testimonio: “Me dijo amenazándome con un cuchillo que tenía en la guantera del coche que me quitara la ropa. Me dijo que le hiciera una felación, a lo que le dije que no. Luego sacó una caja de condones que tenían en la guantera y me dijo que eligiera sabor… se puso el condón y me penetró":

Además, Vanesa explica en sus palabras que en Julio de 2004, 'El Chicle' abusó sexualmente de ella y la amenazó con matar a su hermana si contaba algo.