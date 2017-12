Resultado de las Elecciones de Cataluña con más del 15% del voto escrutado 01:09 Ciudadanos acuden a votar. / Reuters | Atlas La participación se dispara hasta el 68,3%, cinco puntos más que en 2015 | Largas colas para votar en la jornada electoral, con más de cinco millones y medio de catalanes llamados a las urnas NURIA VEGA y ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Jueves, 21 diciembre 2017, 21:35

Con el 15,52% escrutado, Ciudadanos y Junts per Catalunya estarían empatados con 35 diputados. ERC tendría 31; PSC, 18; CatComú-Podem, 8; la CUP, 5, y el PP, 3 diputados.Aquí puedes ver los resultados actualizados al minuto.

Tras el cierre de los 2.680 colegios electorales de Cataluña y las 8.247 se ha publicado una encuesta. Según se desprende del sondeo que GAD3 ha realizado para La Vanguardia, RAC1 y 8TV, Ciudadanos sería el ganador de las elecciones autonómicas de Cataluña de este jueves, con una horquilla de 34-37 diputados, seguido de ERC, con 34-36 diputados. A estas dos fuerzas les seguiría Junts per Catalunya, la candidatura que encabeza el expresidente Carles Puigdemont, con una horquilla de 28-29; el PSC con 18-20; Catalunya En Comú-Podem con 7-8; la CUP con 5-6; y el PP con 3-5. Según esta encuesta, si se suman las previsiones más conservadoras de las horquillas de escaños, ERC, Junts Pel Cat, y la CUP se quedaría en 67 escaños, a un diputado de la mayoría absoluta, que lograría holgadamente sumando las previsiones más optimistas, con 71. Por su parte, el bloque constitucionalista alcanzaría entre 58 y 62 escaños.

Desde Ciudadanos, acogen la noticia con prudencia, aunque el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, afirma que de convertirse en la primera fuerza política de Cataluña "sería un resultado espectacular". Villegas ha aplaudido la "normalidad democrática" de la jornada de hoy, ya que se planteaba como "complicada, tensa y polarizada", así como los datos provisionales de participación, en los que se puede batir un "récord histórico" en unas elecciones autonómicas. A la espera del escrutinio oficial, Villegas ha dicho percibir "muchas ganas de cambio" durante todo el día de hoy, y ha confiado en que estas "ganas de cambio" se confirmen con los resultados de las elecciones.

La participación en las elecciones en Cataluña se ha disparado a lo largo de la tarde. A las 19.00 horas, el segundo avance ofrecido por la Generalitat señalaba que el 68,33% de los catalanes llamados a las urnas habían acudido a votar, lo que supone 5,2 puntos más respecto a las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, cuando a la misma hora había votado el 63,12% del censo.

Los primeros datos de participación, que se conocieron a las 13.00 horas, reflejaban unos datos similares a los de 2015, apenas seis décimas por debajo de los registrados en 2015 (un 34,51% del censo frente al 35,09% de las elecciones anteriores). Sin embargo, y a pesar de ser un día laborable, la previsión es que la jornada finalice con una participación histórica, lo que continuaría con la tendencia ascendente en la región, donde la participación aumentó más de un 27% entre los años 2010 y 2015.

La provincia que mayor participación ha registrado hasta las 18:00 horas ha sido Barcelona, que ha pasado del 63,21% en 2015 al 68,66%, lo que supone 5,45 puntos porcentuales más que en las pasadas elecciones autonómicas. Aunque en Girona la participación se ha situado cerca de la de Barcelona, con el 68,21%, solo ha aumentado un 3,13% respecto de los comicios de 2015, cuando a esa hora fue del 65,08% y es por tanto la única provincia donde el incremento no llega al 5%. Tarragona registraba a las 18 horas una participación del 66,85 %, con un aumento de 5,07 puntos respecto a los últimos comicios, cuando llegó al 61,78 %, y Lérida, que con un 66,68 % de participación la incrementa en un 5,57 %, la mayor subida de las cuatro circunscripciones catalanas. Como curiosidad la única comarca donde no ha subido la participación es Pallars Sobirá, en la provincia de Lérida

El secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, ha señalado que los incidentes que se han detectado a lo largo del día, como la constitución tardía de alguna de las mesas o la falta de material en momentos puntuales, son los propios de cualquier jornada electoral e incluso se han dado "en una proporción más baja" que en otros comicios. Ha dicho que desconoce si ha habido intentos de ciberataques contra Indra, la empresa tecnológica responsable del recuento de los votos este 21 de diciembre: "Lo que sí puedo asegurar es que el sistema de estas elecciones funciona sin ningún problema".

Por capitales de provincia, en Girona es donde la participación era más alta a esa hora, situándose en el 69,78%. Le siguen Barcelona, con el 69,07%, Tarragona con el 68,94% y la capital leridana, con el 66,57%. También se ha disparado la participación en otras grandes ciudades catalanas, como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde han votado el 66,25% de las personas censadas, casi siete puntos por encima de las que lo habían hecho en la misma hora el 2015. En Badalona, también dentro del área metropolitana de Barcelona, la participación ha subido un poco menos, cuatro puntos, y se ha quedado en el 65,92%

La tónica general de la jornada han sido las largas colas de votantes que esperaban desde primera hora de la mañana la apertura de los colegios electorales, 2.680 centros que han abierto sus puertas a las 9.00 horas "sin incidencias remarcables", según ha explicado el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver. Falta de material electoral en algún colegio, papeletas de un partido que finalmente no concurre o el retraso de algún componente de las mesas, según ha desgranado más tarde.

Algo más de tensión se ha vivido en el Ayuntamiento de Balaguer (Lérida), que hoy funciona como colegio electoral. La Junta Electoral ha obligado a la pintora Aida Martí a tapar unos cuadros con imágenes de políticos. Según la autora, los tapó hace unos días pero colocó unos carteles con las frases: 'Estamos de luto' o 'Los cuadros serán siempre nuestros'. "Me han dicho que si no los retiraba se podía impugnar la mesa, yo no quería, es casualidad que la sala sea colegio electoral y que sean retablos de ocho políticos: Puigdemont, Junqueras, Arrimadas, García Albiol, Gabriel, Iglesias, Iceta y Rajoy", ha detallado.

Más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a votar en unos comicios calificados de históricos por las diversas peculiaridades que presenta, como que se celebren en un día laborable, algo que no ocurría desde 1982. Un dato que no es, ni de lejos, el más llamativo: Cataluña celebra elecciones con el gobierno de la Generalitat intervenido en virtud del artículo 155 y con 18 de los candidatos investigados en relación con el proceso independentista, de los cuales tres están en prisión (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) y uno permanece huido en Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont.

Los sondeos, que analizan la intención de voto centrados en dos 'bloques' -el independentista y el bautizado como 'constitucionalista'-, no terminan de despejar las dudas en una Cataluña donde, más que nunca, la participación y el voto de los indecisos será crucial.

Los candidatos acuden a votar

La votación de la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sido una de las que más expectación ha generado. Rodeada de una nube de periodistas, Arrimadas ha acudido pasadas las 12.00 horas al colegio Ausias March del barrio de Les Corts junto a su marido, el exdiputado de CiU Xavier Cima, donde ha sido recibida con gritos de "presidenta" y también con abucheos. Antes de votar, ha destacado que se trata de unas elecciones “históricas y básicas para recuperar la convivencia en Cataluña”.

Más madrugadora ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha llamado a la participación masiva "para recuperar el autogobierno y comenzar una nueva fase de oportunidad". Asimismo, ha pedido que se interpreten los resultados de forma constructiva para evitar "dividir al país en dos".

El cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, que ha votado en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona, ha asegurado que la gran participación "es la mayor alegría para un demócrata" y ha destacado que sta jornada "puede ser el principio de la solución" para cambiar el rumbo de la política catalana.

Acabo de votar al meu col.legi electoral. Desitjo que tothom participi en unes eleccions decisives. Estic convençut que entre tots i totes farem realitat l’esperança d’una Catalunya econòmicament pròspera i socialment justa. Canviem de rumb per assegurar un futur millor pic.twitter.com/l1p1hfMD6H — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 21 de diciembre de 2017

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que votó el martes desde la prisión de Estremera, ha mostrado confianza en que "en breve" saldrá en libertad. En un mensaje enviado por su mujer a través de Twitter, Junqueras ha recordado su cuarto aniversario de boda con un mensaje a su familia: "En breve saldré y os podré abrazar a los tres".

Estimada Neus,

Avui voldria ser amb tu i els nens amb més motius que mai, la casualitat ha volgut que avui faci quatre que ens vam casar. 4 anys intensos però quatre anys de felicitat. Estic convençut que en breu sortiré i us podré abraçar a tots tres! Us estimo! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

Desde Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont, que encabeza la lista de JxCAT, ha señalado en Twitter que durante esta jornada se demostrará "de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible". "Que el espíritu del 1 de octubre nos guíe siempre", añade en su mensaje. Puigdemont ha votado a través de Laura Sancho, una joven de 18 años que ha cedido su voto para "ayudar" al expresidente de la Generalitat y "animar" a los jóvenes a implicarse en política.

El candidato del PP, Xavier García Albiol, ha destacado que estos "sí son elecciones con urnas de verdad con todas las garantías", en referencia al referéndum del 1-O. Tras votar en el colegio Lola Anglada de Badalona, ha reivindicado que las papeletas del PP son el "voto más útil" para que los partidos constitucionalistas puedan formar un Govern alternativo al independentismo tras el 21 de diciembre.

El candidato de Cataluña En Comú Podem, Xavier Domènech, ha votado esta mañana en la Escuela Industrial de Barcelona y ha declarado que espera "una participación masiva por parte de la ciudadanía, que tiene la llave para "superar una situación difícil". Así, ha apelado a "superar los bloques" y "construir un futuro de proyectos comunes y en positivo para el futuro del país".

Avui la ciutadania té la clau per superar una situació difícil com a país, trencar els blocs i trobar una sortida en positiu. Catalunya necessita una nova etapa amb els drets socials al centre.



Nosaltres treballarem perquè així sigui.



#EleccionesCataluña#JoVotoDomènechpic.twitter.com/lfdjQw6yWL — Xavier Domènech #TenimLaClau🗝️ (@XavierDomenechs) 21 de diciembre de 2017

Por su parte, el candidato de la CUP, Carles Riera, ha animado a votar república porque "es sinónimo de democracia". "A partir de mañana mismo hay que empezar a construir la república" y "desobedecer el 155", ha señalado tras votar en el barrio del Poblenou de Barcelona.

Ja hem votat.

Al Poblenou.

Amb les imprescindibles.

Per la República, els Drets Socials i l'Assemblea Constituent. #VotaDempeuspic.twitter.com/cYHslLQYdy — Carles Riera (@carlesral) 21 de diciembre de 2017

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha animado a los electores a votar para conseguir "un cambio" en Cataluña y que "mañana comience un futuro de libertad, convivencia, esperanza y unión".

Si tú también quieres un cambio en Cataluña, vamos a votar, para que mañana comience un futuro de libertad, convivencia, esperanza y unión. pic.twitter.com/9oRVhOPW4m — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de diciembre de 2017

La número 2 de ERC, Marta Rovira, ha mostrado su esperanza de que gane la democracia "como ganó el 1 de octubre", en alusión al referéndum independentista, y ha lamentado que Junqueras no haya podido "ejercer sus derechos democráticos" al no haber podido hacer campaña por estar en prisión.

La presidenta en funciones del Parlament y número 4 de ERC, Carme Forcadell, ha llamado a votar en unos comicios que considera fuera de lo normal "porque hay candidatos que no han podido votar presencialmente". "A los catalanes no nos dan miedo las urnas y hoy lo que toca es llenar los votos", ha señalado.

Mai ens han fet por les urnes i avui ens toca omplir-les de dignitat. Aneu a votar i feu-ho amb el cap i amb el cor. #21Dpic.twitter.com/3OlB6Rzdjj — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 21 de diciembre de 2017

El expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha vaticinado una participación muy alta y ha pedido a "los demócratas" que respeten el resultado de las urnas y actúen en consecuencia. Tras votar en la Escola Infant Jesús de Barcelona con su mujer, Helena Rakosnik, ha señalado que "si la participación es igual o superior a hace dos años, que fue del 75%, tendremos una fotografía real de la sociedad catalana, y espero que todos lo acepten".

Blindar el escrutinio

Hace días que el Gobierno trata de blindar el escrutinio de esta noche. No sólo se han reforzado técnicamente los sistemas que intervienen en la recogida de datos y la publicación de los resultados provisionales para garantizar la seguridad y limpieza de los comicios. Además, el Ejecutivo intenta neutralizar el recuento paralelo que pretenden llevar a cabo las fuerzas independentistas y asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana. «Es importante remarcar y dejar claro que el único resultado válido, el que tiene todas las garantías, es el que dará la Generalitat», advirtió Enric Millo.

El delegado del Gobierno en Cataluña desveló que, por primera vez y en aras de la «transparencia», la página web que recoge los datos de la votación detallará las actas de cada una de las 8.247 mesas electorales. Una medida excepcional para dejar sin efecto el cuestionamiento del sistema.

Refuerzo técnico y policial

Para el Gobierno resulta tan relevante impedir que se socave la credibilidad del sistema como repeler intentos de ‘hackeo’ en la noche electoral. Dos asuntos completamente distintos. Sobre el último fenómeno, el ministro del Interior anticipó en la jornada de reflexión que el Gobierno cuenta con «dispositivos especiales» para reaccionar en caso de ciberataques que busquen alterar el funcionamiento del proceso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anunció en el Senado el pasado lunes que se ha solicitado a la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad, Federica Mogherini, la colaboración de la Unión Europea para garantizar la ciberseguridad del 21-D.

5.554.394 ciudadanos están llamados a votar. Un 0,79% que en los comicios del 27 de septiembre de 2015

Del mismo modo, el Ejecutivo ha reforzado las medidas para asegurar que las votaciones transcurran sin incidentes. Más de 17.000 agentes velan por que así sea.

Si en los comicios del 27 de septiembre de 2015 los Mossos d'Esquadra desplegaron 8.100 efectivos, hoy 12.321 se encargarán de vigilar los colegios electorales. Estarán respaldados por 1.834 policías locales y 104 vigilantes de seguridad. En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, sus agentes acudirán a los centros de coordinación, custodiarán los edificios públicos de titularidad del Estado y las infraestructuras de su competencia y apoyarán al cuerpo autonómico en caso de necesidad.