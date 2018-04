Rajoy deriva a la Justicia la resolución del caso Cifuentes: «Ya no me corresponde a mí» Rajoy y Cifuentes. / Efe El jefe del Ejecutivo ratifica «el apoyo del PP» a la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras Soraya Sáenz de Santamaría apunta que «habrá que estar a la espera» NURIA VEGA Madrid Sábado, 7 abril 2018, 13:22

El caso del máster de Cristina Cifuentes, que se ha filtrado en la convención nacional del PP hasta enturbiar la cita, no queda ni mucho menos zanjado. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha vuelto a manifestar el «apoyo del PP» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque quedará ahora pendiente de lo que ocurra en los tribunales después de que la Universidad Rey Juan Carlos haya trasladado a la Fiscalía indicios de irregularidades que podrían ser constitutivos de delitos. «A partir de ahí -se ha desprendido el líder de la formación conservadora- no tengo mucho más que decir, eso ya no me corresponde a mí».

Pese al desconcierto de muchos cargos del PP, que ayer siguieron con estupor la comparecencia del rector Javier Ramos y su revelación de que no hay documentos que acrediten que Cifuentes defendió su trabajo de fin de máster, Génova ha lanzado la consigna de cerrar filas. La dirección estuvo ayer encarnada en la figura de María Dolores de Cospedal, que espoleó a los populares a no dejar caer a la presidenta madrileña: «Lo que tenemos que hacer es defender lo nuestro y defender a los nuestros».

Más comedido, Rajoy se ha limitado a insistir en que la dirigente territorial ha dado explicaciones ante los medios de comunicación y en sede parlamentaria. Y ha zanjado que será «la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente». Tampoco la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado por concluido el asunto: «Nuestro partido ha estado muy claro al respecto, la presidenta Cifuentes ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo. Por lo tanto, habrá que estar a la espera».

La palabra dada

No hay más tema de conversación en los corrillos políticos del cónclave. A ratos, la situación procesal de Carles Puigdemont desvía la inquietud. Pero Cifuentes está -presente o no- en todos los recovecos de la convención. Los populares han entendido que lo que toca, como asumen, es sostener a la presidenta madrileña. Al menos, por ahora, mientras la justicia dirime y, sobre todo, Ciudadanos decide qué hacer.

Pero las dudas se han instalado y pocos se pillan los dedos. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha subrayado lo importante de conocer la verdad y de que se aclare la situación. «Si finalmente las cosas no salieran en la dirección que a todos nos gustaría, yo expresaría mi dolor, porque aprecio profundamente a Cristina», ha admitido.

Mientras, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que la presidenta ha «empeñado» su palabra en sede parlamentaria. «La pregunta es si la señora Cifuentes tiene un máster expedido por una universidad de Madrid. Si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad. Si la respuesta es que sí, que hay un título expedido por la Universidad, la respuesta es que la presidenta ha dicho la verdad», ha concluido.