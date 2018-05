Rajoy se aferra al liderazgo de PP en el CIS en «circunstancias muy difíciles» El presidente destaca que su partido sigue en primera posición, pese al retroceso, y minimiza el resultado de la encuesta realizada «lejos» de las elecciones NURIA VEGA Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 11:45

Las distancia se acortan, Ciudadanos avanza hasta la segunda posición y el PP pierde dos puntos más. Pero Mariano Rajoy destaca que, aun así, su partido continúa liderando el último barómetro del CIS. «Dice algo muy importante que conviene no olvidar, el PP sigue siendo la primera fuerza política en circunstancias muy difíciles», ha ensalzado en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Fuentes gubernamentales abordaron ayer las «circunstancias muy difíciles» a las que se refiere el presidente del Gobierno. Señalaron que la encuesta se realizó en plena polémica por las supuestas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes. Este caso, el principal factor desgaste de los populares en el último mes, ha terminado por descabezar al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y al PP en el región. Pero, además, las mismas voces apuntaron que el sondeo refleja un clima político general «revuelto».

Rajoy, en todo caso, minimiza la trascendencia del estudio y no se detiene a analizar las tendencias. Se aferra a que en 2015 y 2016 también se publicaron sondeos «parecidos» que no se correspondieron con el resultado final de las urnas. Además, ha recordado que, esta vez, la opinión de los encuestados se recoge cuando las elecciones aún están «muy lejos». «La gente no está, no tiene por qué estar, en eso y el Gobierno tampoco», ha defendido. Su dos prioridades a día de hoy siguen siendo los Presupuestos Generales del Estado y el desenlace del bloqueo político en Cataluña.