El PSOE, dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos si ganan la moción de censura Carmen Calvo matiza que la idea de los socialistas es que las elecciones se convocaran en «unos meses» EUROPA PRESS Madrid Sábado, 26 mayo 2018, 13:31

El PSOE está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez gana la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. «Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos», ha señalado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Así lo ha puesto de manifiesto este sábado el socialista en una entrevista en la Cope en la que ha hecho hincapié en que «no será un problema» el convocar elecciones para «llegar a un acuerdo» con la formación naranja.

«Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber», ha asegurado Ábalos, que ha subrayado que la moción de censura «no se trata de una maniobra para alcanzar el poder», sino de responder a un Gobierno que «no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades» frente a una sentencia «demoledora».

En este sentido, el socialista ha recordado que la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que «deja constancia» de unos hechos denunciados, «ya conocidos», que «ahora adquieren un relieve de rotundidad». En la sentencia, en su opinión, «queda claro» que ha habido una «trama de financiación sistemática de manera paralela», con unas personas a las que se le han impuesto unas «penas muy importantes» con responsabilidades en la tesorería del PP.

Respecto a la necesidad del voto de los independentistas para ganar la moción de censura, Ábalos ha dicho que no están buscando el apoyo independentista. «Es el momento de que cada fuerza política dé su propia respuesta, apelamos a la responsabilidad de otras formaciones políticas. Hacemos la moción de censura por necesidad», ha concluido.

Una moción para «estabilizar el país»

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que con la moción de censura los socialistas quieren «estabilizar» el país, conseguir una serie de objetivos sociales, hacer «limpieza» y convocar elecciones en «unos meses».

En declaraciones a los medios en la sede madrileña del PSOE, Calvo ha insistido en que la idea del líder socialista, Pedro Sánchez, es convocar elecciones en «un plazo corto, razonable de tiempo», aunque, ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, ha precisado después que ese plazo sería de «unos meses».

También ha negado que el PSOE haya presentado esta moción de censura sólo porque quiera llegar al poder «a toda costa», tal y como dijeron ayer el propio Rajoy y varios dirigentes del PP.

Si pusieron en marcha este mecanismo constitucional fue porque no quieren ser «cómplices» de la «indignidad» en la que, según su criterio, han metido a España el PP y Rajoy.

A Ciudadanos, Calvo le ha recordado que la moción «instrumental» para convocar elecciones de la que habla el partido de Albert Rivera «no existe» en la Carta Magna, ya que la potestad de disolver las cámaras corresponde a Rajoy.