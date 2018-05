El PP recibe con alivio relativo el sondeo del CIS

El PP ha recibido con una «media sonrisa» el sondeo del CIS. Aunque las distancias son estrechas y Ciudadanos se sitúa como segunda fuerza política, para los populares supone un alivio poder mantenerse en primera posición en horas bajas. El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, atribuye la caída continuada respecto a las últimas elecciones al desgaste por gobernar o a crisis como la madrileña, que se ha cobrado la cabeza de Cristina Cifuentes, y sitúa la remontada como tarea pendiente.

En todo caso, el portavoz de los populares en el Congreso subraya que los datos son sólo «indicativos», que en estos momentos no hay en marcha una campaña electoral. Y advierte sobre el riesgo de estar siempre pendiente de las encuestas. «Si uno vive pegado a la demoscopia, a lo que le conduce eso generalmente es a la demagogia», ha zanjado Rafael Hernando.

El mensaje va dirigido al presidente de Ciudadanos, que en este estudio obtiene 3,79 puntos en el apartado de valoración de líderes. La nota es superior al 2,59 de Mariano Rajoy. Pero Hernando entiende que el golpe debe de ser más duro para alguien como Albert Rivera, que, a su juicio, concede mucha trascendencia a los sondeos. «Tiene que sentirse hoy ciertamente humillado -ha apuntado-, porque si al señor Garzón y el señor Baldoví les valoran más alto que al líder de las encuestas, eso tiene que ser humillación».

Cs: Rivera ve cerca una victoria

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el resultado del CIS consolida a su partido y ve ya «cerca» una victoria electoral de Cs, que permita «pasar página» al bipartidismo e iniciar una nueva etapa con un proyecto «para todos los españoles y toda España».

«Estamos muy satisfechos», ha subrayado Rivera, quien ha señalado a los suyos que estos datos del CIS deben servirles de «motivación» y no de «éxtasis» porque lo que demandan los españoles son políticos con un proyecto de futuro y que no les produzcan «dolores de cabeza» ni casos de corrupción, que es, precisamente, ha recalcado, «lo que les da el bipartidismo».

Ciudadanos, ha afirmado, tiene un plan «a largo plazo», insistiendo mucho a los suyos que lo que quieren los españoles es que sean «serios», «coherentes» y «ambiciosos» porque este país -ha añadido- se merece «mucho más» que lo que tienen.

PSOE: «El CIS refleja un triple empate»

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que la encuesta del CIS refleja un «triple empate» con el PP y Cs y un escenario electoral «absolutamente abierto» en el que analizar los resultados «décima arriba o abajo es irrelevante».

Según Ábalos, dado que el margen de error de la encuesta es del 2% y que hasta que no hay tres puntos de diferencia entre un partido y otro no se puede hablar de distanciamiento, la diferencia de cuatro décimas por la que Cs supera al PSOE no es indicativa.

A su juicio, el PSOE está en «posición de ganar», ya que la izquierda ni siquiera está movilizada, al contrario que la derecha, que sí lo está como consecuencia de la «división» entre el PP y Cs que vive ese espacio electoral.

«El PSOE está en posición de ganar, esto es una carrera de fondo, con las elecciones municipales y autonómicas por delante, queda mucho y todo está por decidir», ha dicho Ábalos, en una «valoración apresurada» en el Congreso de los resultados del CIS de abril.