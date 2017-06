Rajoy descarta que Montoro sea el obstáculo para pactar con el PSOE Mariano Rajoy, junto a la primera ministra polaca, Beata Szydlo. / Afp El presidente cree que a los socialistas «ni se les ha pasado por la imaginación» apoyar al Gobierno en los Presupuestos NURIA VEGA Madrid Viernes, 30 junio 2017, 16:37

El presidente no cree que sea Cristóbal Montoro el elemento que entorpece el entendimiento entre el Gobierno y el PSOE. Pese a que los socialistas vetaron ayer al ministro de Hacienda, reprobado por el Congreso, en las negociaciones del techo de gasto, Mariano Rajoy intuye que a la segunda fuerza política "le trae sin cuidado" quién sea el interlocutor. "No quieren negociar los partidos que todo el mundo sabe que ni se les ha pasado por la imaginación apoyar al Gobierno en los Presupuestos -ha espetado con una sonrisa irónica-. Es irrelevante que negocie uno, otro o nadie; no tienen ni la más mínima intención de apoyar los Presupuestos".

Al jefe del Ejecutivo lo que le parece preocupante es que ayer las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de Cataluña y Cantabria, votaran en contra del reparto del déficit propuesto por Hacienda para la senda de 2018-2020.

Mientras tanto, el Gobierno negocia con Ciudadanos el techo de gasto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del lunes. La formación liberal exigió esta semana una rebaja del IRPF para dar su respaldo en el pleno extraordinario de mediados de julio en el Congreso. Aunque Montoro aceptó ayer estudiarlo y Rajoy admite que sacar adelante después los Presupuestos de 2018 obligará a todos a "moverse", el presidente apela a la responsabilidad del partido de Albert Rivera. "No se puede hacer cada año o dos años una rebaja fiscal de estas características porque esto terminaría en ninguna parte", ha advertido en una rueda de prensa en Varsovia junto a la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo.

Referéndum catalán

En la misma comparecencia, el jefe del Ejecutivo se ha referido al conflicto en Cataluña y la convocatoria del referéndum independentistas el 1 de octubre y ha advertido de que todos deben cumplir la ley, también los ayuntamientos, sus funcionarios y los dirigentes políticos. "El Gobierno es absolutamente consciente de cuáles son sus obligaciones y no va a abdicar de ellas de ninguna de las maneras, me gustaría que algunos lo tuvieran en cuenta", ha anticipado.

Hoy mismo, el expresidente José María Aznar ha reclamado no sólo aplicar la ley frente al desafío secesionista, sino conformar una "amplia alternativa" que desplace a los nacionalistas de la Generalitat.