La Generalitat no acata la intervención de sus cuentas

Junqueras afirma que la intervención de la Generalitat está suspendida por el Supremo | «¿Qué tiene que ver la factura de un paracetamol con el referéndum?», se pregunta CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 19 septiembre 2017, 15:15

La Generalitat catalana ha dado esta mañana un paso más en su desafío al Estado central y se ha negado a acatar la intervención de sus cuentas. Cuando se cumplía el plazo de 48 horas dado por el Gobierno central para que Carles Puigdemont firmara el "acuerdo de no disponibilidad de crédito" del presupuesto, lo que implicaba que la Generalitat no podía contraer nuevos compromisos de gasto durante este ejercicio y sus cuentas pasaban a estar controladas por el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que todo "sigue igual", y que sigue operando con "normalidad".

Según ha señalado el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el Supremo ha admitido esta mañana a trámite nuestro recurso, que "tiene efectos sustantivos". Hasta el punto que a su juicio el acuerdo suscrito el viernes por el Gobierno "está suspendido" por el Supremo. "Usan la ley de estabilidad presupuestaria para obtener beneficios políticos", están "fuera de ley", ha cargado Junqueras contra Rajoy y Montoro. El dirigente de ERC cree que la jurisprudencia del Supremo les ampara para seguir actuando con normalidad, al margen de la decisión del Gobierno central. "¿Qué tiene que ver la factura de un Paracetamol con el referéndum .Es un exceso sin amparo legal", ha apuntado. Junqueras ha señalado que se han dirigido a los bancos por vía administrativa y notarial para comunicarles la situación. "El Gobierno ha hecho unas declaraciones. Pero no especifica nada de cómo se tiene que hacer todo esto", según Junqueras. "No pueden apropiarse de algo que no es suyo. No hay orden judicial", ha rematado.