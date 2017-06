La carta de Puigdemont llega al Congreso Carles Puigdemont. / Efe Doce días después de ser enviada, la misiva del presidente catalán ha sido recibida por Ana Pastor RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 27 junio 2017, 13:44

No será la que más ha tardado en llegar a su destino, pero estará en un puesto alto de esa clasificación. La carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió el pasado 16 de junio una misiva a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que pedía comparecer en la Cámara para explicar su propuesta independentista no llegó a su destinataria. Hasta hoy, doce días después, según han confirmado fuentes cercanas a la presidenta.

La carta, según el Gobierno catalán, fue enviada por correo electrónico y correo certificado, pero nunca apareció en la bandeja de entrada de Pastor. El Ejecutivo de Puigdemont no dio crédito a las explicaciones de la presidenta para no responder a su petición y las atribuyó a excusas para no contestar o para dilatar la respuesta. Entre medias, tanto desde el Gobierno central como desde el Ejecutivo catalán cruzaron bromas sobre la efectividad de Correos. La última, hoy mismo, cuando el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, que ha mostrado su "confianza en el servicio de Correos y esperemos que carta haya llegado" porque es “imposible pensar" que una carta que enviada hace 12 días no hubiera llegado al Congreso. "Esto –ha dicho- parecería un país subdesarrollado".

Fuentes cercanas a Pastor señalaron que la presidenta contestará a Puigdemont por escrito en cuanto analice el contenido de la misiva, pero no han querido adelantar si existe algún tipo de formato parlamentario que pueda adaptarse a una comparecencia de este tipo y en la que no se produzca votación del Congreso, como es el deseo del presidente catalán.