La Policía alerta de un bulo acerca de un ataque terrorista en la fiesta del ‘Orgullo Gay’ Desde su cuenta oficial han compartido un audio en el que un hombre informa de presuntos atentados que ocurrirían en la fiesta Sábado, 24 junio 2017, 14:32

Este fin de semana se celebra la fiesta del ‘Orgullo Gay’ en Madrid, una celebración que supone la llegada de más de dos millones de personas de todo el mundo, por lo que no es de extrañar que el evento se haya convertido en foco de bulos sobre posibles ataques terroristas.

El primero de ellos lo denunciaba la propia Policía Nacional a través de su cuenta en Twitter. Se trata de un audio en el que un hombre asegura que varios yihadistas iban a secuestrar dos autobuses y estrellarlos durante la celebración del ‘Orgullo Gay’. Además, presuntamente también iban a inmolarse y hacer explotar cinturones explosivos en Atocha y Gran vía.

Un relato que la Policía Nacional ha desmentido, "¡Ya apareció el primer #buloworldpride! No seas inocentón, no lo creas, no lo compartas y directo a la basura. ¡Todo, todito, mentira! #STOPBulos", escribían.

Por su parte, el audio ha sido reenviado a la Brigada de Investigación Tecnológica para que los expertos valoren si procede practicar alguna diligencia policial.