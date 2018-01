Las peticiones «como si no pasara nada» de 'El Chicle' desde prisión 01:21 El encarcelado por el asesinato de Diana Quer llamó a una de sus cuñadas desde la cárcel EFE Miércoles, 10 enero 2018, 09:31

Tras darse a conocer la fiesta que mantuvo con cuatro chicas 3 días antes de su últmo ataque, José Enrique Abuín Gey, El Chicle, que se encuentra interno en el penal coruñés de Teixeiro en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza por la muerte de Diana Quer, ha hablado con una de sus cuñadas y ha pedido ropa y una televisión.

De esta comunicación ha informado su suegro, Eugenio Rodríguez, el padre de Rosario, investigada en esta causa, y en declaraciones a Antena 3 ha contado que el arrestado, de 41 años, llamó el pasado domingo, «y como si no pasara nada... habló otra hija mía con él... que le mandara la televisión y ropa».

«Inocente no puede ser porque sabía dónde estaba el cuerpo», ha dicho de su yerno

«Inocente no puede ser porque sabía dónde estaba el cuerpo», ha dicho de su yerno, y ha confiado en que la autopsia revele si hubo violación y estrangulamiento, porque «con el coche no la cogió, eso fue una mentira de él», ha deslizado, al tiempo que ha deseado que ojalá no haya más víctimas, pero no se ha mostrado demasiado seguro.

«Yo no lo vi, pero no lo creo», ha manifestado Eugenio Rodríguez acerca de un posible arrollamiento con un vehículo, y ha relatado que Abuín Gey estaba operado y apenas tenía fuerza en los brazos, o al menos eso creía, porque «para trabajar no», pero para otra cosa puede ser que sí, ha dejado caer.

Rosario, que contrajo matrimonio a los 16 años, les pidió que estuviesen tranquilos, que ella «estaba bien».

De su hija, la esposa de El Chicle, ha sugerido que quizás estaba amenazada por él, porque al principio mintió, pero ha exhibido su convencimiento de que ella no sabía nada del suceso, porque de ser así, «no estaría con él, pienso yo».

Rosario, que contrajo matrimonio a los 16 años, les pidió que estuviesen tranquilos, que ella «estaba bien».

Pese a todo, Eugenio Rodríguez se lamenta: «Sabe Dios las que ha hecho (por el Chicle). Nadie pensaba eso... Venía aquí, aquí comíamos, aquí estábamos, jugábamos a las cartas... Nunca habló de eso (del caso Diana Quer) ni nada».

Al Chicle, que tiene una hija menor de edad con Rosario, tres hermanas, y que guió a los agentes al depósito de agua de la nave de Rianxo (A Coruña) en el que estaba sumergido con pesos el cadáver de Diana Quer, una fábrica que será sometida a un nuevo y exhaustivo registro, se le investiga en el caso por la presunta comisión de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal, y también contra la libertad sexual.